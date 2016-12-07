Федор Емельяненко: Запаха алкоголя от Митриона не почувствовал

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко поделился мнением о своем следующем сопернике - американце Мэтте Митрионе.

«Это боец ударного стиля, у него много побед нокаутом, он очень уверенно себя чувствует в стойке, - цитирует Емельяненко Lenta.ru. - Мэтт побольше меня, потяжелее, помоложе (38 лет), но меня это не пугает. Будем биться!

Недавно Митрион признался, что у него были проблемы с алкоголем. Как вы считаете, это может сыграть роль в предстоящем поединке?

- Когда я его видел, он был в полном порядке. Я не заметил никаких признаков плохой формы в его внешности, запаха алкоголя тоже не почувствовал. Насколько его проблемы серьезны - покажет бой. Я уверен, что при подготовке к бою он не будет нарушать режим. Он точно будет готов на все сто.

Бой в рамках турнире Bellator 172 запланирован на 18 февраля 2017 года в Сан-Хосе.



