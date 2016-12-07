15 фантов «Бешикташа» были госпитализированы после столкновений с ультрас киевского «Динамо»
Не менее 15 фанов «Бешикташа» попали в
больницу в результате столкновений с фанатами киевского «Динамо» до и во время
матча Лиги чемпионов в Киеве. Напомним, что «Динамо» победило со счетом 6:0.
Как сообщает сайт украинских фанатов ultras.org.ua, турецкие
фанаты числом около сотни оказался слабее в драке с украинским «движем»,
который насчитывал около 200 человек. Госпитализированы не менее 15 турков.
Также на стадионе фанаты «Динамо» отобрали и сожгли некоторые баннеры фанов «Бешикташа».
Ранее сообщалось о драке фанатов, которая закончилась ножевыми ранениями. Отметим, что на стадионе фанаты «Бешикташа» утроили беспорядки: ломали сидения, избивали стюардов, пытались прорваться в ложу прессы и избить журналистов, но их остановила полиция.
Матч
Динамо К - Бешикташ - 6:0 (4:0)
Голы
Беседин 9 (1:0). Ярмоленко 30 (2:0 - пен.). Буяльский 33 (3:0). Гонсалес 45 (4:0). Сидорчук 60 (5:0). Мораеш 77 (6:0).
Состав
Динамо К: Рудько, Антуньеш, Бурда, Вида, Хачериди, Рыбалка, Сидорчук (Корзун, 66), Буяльский, Гонсалес (Цыганков, 69), Ярмоленко, Беседин (Мораеш, 76)
Бешикташ: Агосто, Марсело, Бек, Тошич, Адриано, Арслан (Тосун, 46), Хатчинсон, Озьякуп, Сахан (Генюл, 46), Куарежма (Фрай, 70), Абубакар
Предупреждения:
Бурда, 44 - Озьякуп, 20; Абубакар, 30; Адриано, 49
Удаления:
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
06 декабря 22:45, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция