15 фантов «Бешикташа» были госпитализированы после столкновений с ультрас киевского «Динамо»

Не менее 15 фанов «Бешикташа» попали в больницу в результате столкновений с фанатами киевского «Динамо» до и во время матча Лиги чемпионов в Киеве. Напомним, что «Динамо» победило со счетом 6:0.

Как сообщает сайт украинских фанатов ultras.org.ua, турецкие фанаты числом около сотни оказался слабее в драке с украинским «движем», который насчитывал около 200 человек. Госпитализированы не менее 15 турков. Также на стадионе фанаты «Динамо» отобрали и сожгли некоторые баннеры фанов «Бешикташа».

Ранее сообщалось о драке фанатов, которая закончилась ножевыми ранениями. Отметим, что на стадионе фанаты «Бешикташа» утроили беспорядки: ломали сидения, избивали стюардов, пытались прорваться в ложу прессы и избить журналистов, но их остановила полиция.