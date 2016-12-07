Два клуба РФПЛ обращались в лигу с просьбой о введении потолка зарплат
Глава РФПЛ Сергей Прядкин на специальной
пресс-конференции, посвященной окончанию первой части сезона, рассказал о потолке
зарплат.
- Летом вы говорили о том, что потолок
зарплат реализуем и что к зиме будут движения по этому вопросу. Что с ним
сейчас?
- Вы имеете в виду финансовый регламент? Это актуальный вопрос, который уже поднимался рядом клубов. Два клуба обращались с просьбой о введении потолка зарплат. Что можно сделать? Можно сделать, например, общий потолок для команды, внутри которого будут распределяться финансы. Или другой вариант. В любом случае в январе поднимем этот вопрос вместе с клубами, - сказал Прядкин.
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