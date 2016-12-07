Два клуба РФПЛ обращались в лигу с просьбой о введении потолка зарплат

Сергей Прядкин: Раньше между лигой и судейским корпусом были серьезные дебаты. Сейчас все прозрачнее

Глава РФПЛ Сергей Прядкин на специальной пресс-конференции с участием руководителей РФПЛ, посвященной окончанию первой части сезона, рассказал об изменениях в судейском корпусе.