Федор Емельяненко: Нурмагомедов может «задушить» Макгрегора

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко поделился мнением, возможен ли поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

- Это зависит от руководства UFC и от самих бойцов. Думаю, этот бой возможен, - приводит слова Емельяненко Lenta.ru. - Хабиб уже давно заслужил право на титульный поединок, он сделал для этого все. Ему нужно дать шанс.

- Александр Шлеменко уверен, что если этот бой состоится, фаворитом будет россиянин. А вам как кажется?

- Я никогда на делаю прогнозов, но уверен, что шансы у Хабиба хорошие. Он превосходит соперника в партере и может его «задушить». Конору, наоборот, надо будет сохранять дистанцию и наносить удары с дальнего расстояния. Кто лучше реализует свои преимущества, тот и победит.







