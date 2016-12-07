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Федор Емельяненко: Нурмагомедов может «задушить» Макгрегора

Источник:  Лента.РуКомментарии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко поделился мнением, возможен ли поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

- Это зависит от руководства UFC и от самих бойцов. Думаю, этот бой возможен, - приводит слова Емельяненко Lenta.ru. - Хабиб уже давно заслужил право на титульный поединок, он сделал для этого все. Ему нужно дать шанс.

- Александр Шлеменко уверен, что если этот бой состоится, фаворитом будет россиянин. А вам как кажется?
- Я никогда на делаю прогнозов, но уверен, что шансы у Хабиба хорошие. Он превосходит соперника в партере и может его «задушить». Конору, наоборот, надо будет сохранять дистанцию и наносить удары с дальнего расстояния. Кто лучше реализует свои преимущества, тот и победит.



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