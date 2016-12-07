«Спартаку» будет запрещено играть на «Открытие Арене» за месяц до начала Кубка Конфедераций
Сегодня состоялась пресс-конференция РФПЛ,
посвященная окончанию первой части сезона чемпионата России.
- Сегодня состоялось совещание с
оргкомитетом («Россия-2018». – Прим. Ред) по поводу проведения тестовых матчей
на стадионах, которые будут задействованы в Кубке Конфедераций, - говорит глава
РФПЛ Сергей Прядкин. – Все согласовано, никаких проблем. За месяц до начала
Кубка Конфедераций на этих стадионах клубы играть не будут. Матчи на них
прекратятся 17 мая.
Напомним, Кубок Конфедераций пройдет на четырех
стадионах: на «Открытие Арене», «Крестовском», «Казань-Арене» и «Фиште».
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