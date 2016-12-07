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«Спартаку» будет запрещено играть на «Открытие Арене» за месяц до начала Кубка Конфедераций

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоялась пресс-конференция РФПЛ, посвященная окончанию первой части сезона чемпионата России.

- Сегодня состоялось совещание с оргкомитетом («Россия-2018». – Прим. Ред) по поводу проведения тестовых матчей на стадионах, которые будут задействованы в Кубке Конфедераций, - говорит глава РФПЛ Сергей Прядкин. – Все согласовано, никаких проблем. За месяц до начала Кубка Конфедераций на этих стадионах клубы играть не будут. Матчи на них прекратятся 17 мая.

Напомним, Кубок Конфедераций пройдет на четырех стадионах: на «Открытие Арене», «Крестовском», «Казань-Арене» и «Фиште».

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