«Авангард» обыграл «Сибирь»
«Сибирь» дома уступила «Авангарду» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
У победителей отличились Эрик Густафссон, Антон Бурдасов и Никита Никитин, у хозяев льда - Алексей Глухов.
Команда из Новосибирска занимает 9-е место в Восточной конференции, омичи идут в ней вторыми.
19 декабря «Сибирь» примет рижское «Динамо», а «Авангард» 9 декабря сыграет на выезде с новокузнецким «Металлургом».
Матч
Сибирь - Авангард - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы:
Густафсон (Кучерявенко), 5:58 (0:1). Бурдасов (Хохряков), 35:11 (0:2). Никитин (Кучерявенко, Бурдасов), 47:06 (0:3). Глухов А. (Мишарин, Окулов), 57:58 (1:3).
Место и дата
07 декабря 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
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