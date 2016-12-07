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«Авангард» обыграл «Сибирь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сибирь» дома уступила «Авангарду» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

У победителей отличились Эрик Густафссон, Антон Бурдасов и Никита Никитин, у хозяев льда - Алексей Глухов. 

Команда из Новосибирска занимает 9-е место в Восточной конференции, омичи идут в ней вторыми.

19 декабря «Сибирь» примет рижское «Динамо», а «Авангард» 9 декабря сыграет на выезде с новокузнецким «Металлургом».

Матч

Сибирь - Авангард - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы:

Густафсон (Кучерявенко), 5:58 (0:1). Бурдасов (Хохряков), 35:11 (0:2). Никитин (Кучерявенко, Бурдасов), 47:06 (0:3). Глухов А. (Мишарин, Окулов), 57:58 (1:3).

Место и дата

07 декабря 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

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