«Авангард» обыграл «Сибирь»

читайте также

Чемпионат КХЛ опять хотят «убить». Может, честнее сократить лигу? Обозреватель «Советского спорта» – о переносе крайнего срока дедлайна перехода игроков между клубами КХЛ на 15 января.

Нападающий Крысанов перейдет в «Амур» Форвард Антон Крысанов, недавно отчисленный из «Лады», подпишет контракт с «Амуром», сообщает «Чемпионат».

Андрей Коваленко: Игроки «Слована» думают над приостановкой своей работы Глава профсоюза игрков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко рассказал о ситуации с задолженностями по зарплатам в клубе из Братиславы.

СКА – «Динамо». Армейцы сыграют в форме, разработанной к 70-летию клуба Матч 8 декабря между СКА и «Динамо» будет приурочен к празднованию 70-летия клуба из Петербурга и всего отечественного хоккея.

Александр Юдин: Серия из 10 поражений для Череповца – это катастрофа Бывший защитник «Северстали» Александр Юдин поделился мнением о 10-матчевой серии поражений «Северстали».

Сергей Гимаев: СКА всех порвет в регулярке. Но в плей-офф легкой жизни не будет Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».

Игорь Захаркин: У нас опять проблема первого звена Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин рассказал о подготовке команды к предстоящим домашним играм.

Капитан «Спартака»: Нас в Казани обманули? Это неприятно! Капитан «Спартака» Максим Потапов – о победе в «Лужниках», роковом судействе в Казани и знакомстве с Карякиным.

Сергей Гимаев: Я горжусь Ковальчуком. Он доказал всё тем, кто его списывал Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».

Максим Потапов: Большинство казанцы чаще получали, но мы выстояли Капитан «Спартака» Максим Потапов прокомментировал победу над «Ак Барсом» - 1:0.

Алексей Ярушкин: Неправильный гол в наши ворота обсуждать нет смысла Главный тренер «Спартака» Алексей Ярушкин прокомментировал победу над «Ак Барсом» - 1:0.

Зинэтула Билялетдинов: Ничего у нас не получилось, слишком много суеты Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» - 0:1.

КХЛ. «Спартак» обыграл «Ак Барс», «Торпедо» победило «Нефтехимик» и другие матчи Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Как Карякин поставил мат Биллу. Все о «шахматном» поединке «Спартак» – «Ак Барс» В «Лужниках» «гладиаторы» вкупе с гроссмейстером Сергеем Карякиным одолели «барсов» Зинэтулы Билялетдинова в шахматной партии на… льду.

«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Ак Барс» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома обыграл «Ак Барс» со счетом 1:0.

«Торпедо» переиграло дома «Нефтехимик» Хоккеисты нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли «Нефтехимик» со счетом 4:2.

Экс-форвард «Спартака» Алексей Саломатин скончался на 52-м году жизни Бывший нападающий хоккейного клуба «Спартак» и сборной России Алексей Саломатин скончался на 52-м году жизни.

Сергей Гимаев: Мозякин никого не пускает в свой внутренний мир Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».

Сергей Гимаев: Я очень рад за Ковальчука Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».