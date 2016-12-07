В Тюменской области ученик умер во время урока физкультуры

В Боровской школе в тюменском муниципальном районе 13-летний ученик умер во время урока физкультуры.



Во время урока, когда началась разминка один из учеников потерял сознание. Подоспевший медицинский работник попытался привести парня в чувство. Тут же были вызваны «скорая» и реанимация. Но мальчика спасти не удалось.



По данному факту областной следственный комитет и прокуратура начали проверку. Им предстоит выяснить причину смерти школьника и проверить насколько соблюдаются законы, касающиеся образования и спорта, охраны жизни и здоровья учеников.

