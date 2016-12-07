В Тюменской области ученик умер во время урока физкультуры
В
Боровской школе в тюменском муниципальном
районе 13-летний ученик умер во время урока
физкультуры.
Во
время урока, когда началась разминка
один из учеников потерял сознание.
Подоспевший медицинский работник
попытался привести парня в чувство. Тут
же были вызваны «скорая» и реанимация.
Но мальчика спасти не удалось.
По
данному факту областной следственный
комитет и прокуратура начали проверку.
Им предстоит выяснить причину смерти
школьника и проверить насколько
соблюдаются законы, касающиеся образования
и спорта, охраны жизни и здоровья
учеников.
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