Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Румыния- : -Россия
Футбол  Байер- : -Монако
Футбол  Реал- : -Боруссия
Футбол  Порту- : -Лестер Сити
Футбол  Тоттенхэм- : -ЦСКА
Футбол  Лион- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В Тюменской области ученик умер во время урока физкультуры

Источник:  «Комсомольская правда»Комментарии

В Боровской школе в тюменском муниципальном районе 13-летний  ученик умер во время урока физкультуры.

Во время урока, когда началась разминка один из учеников потерял сознание. Подоспевший медицинский работник попытался привести парня в чувство. Тут же были вызваны «скорая» и реанимация. Но мальчика спасти не удалось.

По данному факту областной следственный комитет и прокуратура начали проверку. Им предстоит выяснить причину смерти школьника и проверить насколько соблюдаются законы, касающиеся образования и спорта, охраны жизни и здоровья учеников.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...

Cпецпредложение