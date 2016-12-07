Кирилл «Likkrit» Малофеев: «Есть шанс, что буквально за год Лига Легенд догонит Доту»

Игрок команды Albus NoX Luna по League of Legends Кирилл «Likkrit» Малофеев в интервью CyberSport.ru рассказал о том, как начал играть в League of Legends, оценил шансы команды на Intel Extreme Masters и поделился мнением о будущем League of Legends.



«Я еще в школе начал играть в World of Warcraft. Меня позвал друг, сказал: «О, есть классная игра, пошли поиграем». Я согласился и некоторое время играл на расслабоне, без каких-то амбиций. Потом WoW стал требовать слишком больших эмоциональных усилий, и я его забросил. Начал совершенствоваться в «Лиге Легенд». Когда достиг определенного уровня, узнал, что существует competitive-составляющая и решил попробовать себя на про-сцене. Тут же обычно возникает вопрос: «А почему не «Дота»?» Я был большим поклонником первой, но во второй мне совсем не понравились интерфейс и новый движок. Поэтому я ее забросил.



IEM для нас — это еще одна попытка показать всем, что на чемпионате мира не «просто повезло». С другой стороны, победить на IEM вряд ли получится, потому что «Лига легенд» — это такая игра, в которую играют две команды, а побеждает все равно SKT. Мы приложим все усилия, но не думаю, что мы сможем повторить успех Moscow Five, которые когда-то выиграли чемпионат мира по версии IEM. Мы все равно будем готовиться, но я думаю, что больше чем на топ-4 вряд ли можно рассчитывать.



Действительно, «Лига Легенд» в СНГ далеко не так популярна, как «Дота», но она развивается, и разрыв сокращается. Я думаю, если в следующем сезоне Riot Games сделает то, о чем я знаю, но не могу сказать, есть шанс, что буквально за год Лига Легенд догонит Доту».



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