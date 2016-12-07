Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Румыния- : -Россия
Футбол  Байер- : -Монако
Футбол  Реал- : -Боруссия
Футбол  Порту- : -Лестер Сити
Футбол  Тоттенхэм- : -ЦСКА
Футбол  Лион- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кирилл «Likkrit» Малофеев: «Есть шанс, что буквально за год Лига Легенд догонит Доту»

Комментарии

Игрок команды Albus NoX Luna по League of Legends Кирилл «Likkrit» Малофеев в интервью CyberSport.ru рассказал о том, как начал играть в League of Legends, оценил шансы команды на Intel Extreme Masters и поделился мнением о будущем League of Legends.

«Я еще в школе начал играть в World of Warcraft. Меня позвал друг, сказал: «О, есть классная игра, пошли поиграем». Я согласился и некоторое время играл на расслабоне, без каких-то амбиций. Потом WoW стал требовать слишком больших эмоциональных усилий, и я его забросил. Начал совершенствоваться в «Лиге Легенд». Когда достиг определенного уровня, узнал, что существует competitive-составляющая и решил попробовать себя на про-сцене. Тут же обычно возникает вопрос: «А почему не «Дота»?» Я был большим поклонником первой, но во второй мне совсем не понравились интерфейс и новый движок. Поэтому я ее забросил.

IEM для нас — это еще одна попытка показать всем, что на чемпионате мира не «просто повезло». С другой стороны, победить на IEM вряд ли получится, потому что «Лига легенд» — это такая игра, в которую играют две команды, а побеждает все равно  SKT. Мы приложим все усилия, но не думаю, что мы сможем повторить успех  Moscow Five, которые когда-то выиграли чемпионат мира по версии IEM. Мы все равно будем готовиться, но я думаю, что больше чем на топ-4 вряд ли можно рассчитывать.

Действительно, «Лига Легенд» в СНГ далеко не так популярна, как «Дота», но она развивается, и разрыв сокращается. Я думаю, если в следующем сезоне Riot Games сделает то, о чем я знаю, но не могу сказать, есть шанс, что буквально за год Лига Легенд догонит Доту».

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
РФПЛ организует Кубок России по киберспорту среди российских клубовГлава РФПЛ Сергей Прядкин - о том, откуда еще взять болельщиков для матчей чемпионата России по футбол.Якоб «pyth» Моуруярви: Во время травмы я играл всего 1-2 часа в деньИгрок команды Ninjas In Pyjamas по CS:GO Якоб «pyth» Моуруярви в интервью The Score Esports рассказал о тренировках с командой во время своей травмы.Юджин «Pobelter» Пак подписал контракт с ImmortalsАмериканский игрок Юджин «Pobelter» Пак подписал двухлетний контракт с командой Immortals по League of Legends.Уилл Феррелл снимется в фильме про киберспортАмериканский актёр, комик, сценарист, продюсер и писатель Уилл Феррелл сыграет главную роль в фильме о киберспорте.Чемпионат мира по League of Legends посмотрели 43 миллиона человекRiot Games поделилась информацией о числе зрителей и количеству просмотренных часов трансляций чемпионата мира по League of Legends.Beyond The Summit анонсировала турнир по CS:GOАмериканская организация Beyond The Summit анонсировала турнир по Counter-Strike: Global Offensive.Рикардо «fox» Пачеку выступит за SK Gaming на ELEAGUE Major 2017Португальский игрок Рикардо «fox» Пачеку заменит Линкольна «fnx» Лау в составе SK Gaming по CS:GO на ECS Season 2 и ELEAGUE Major 2017.Samsung Galaxy заменит ROX Tigers на IEM GyeonggiЮжнокорейский коллектив Samsung Galaxy заменит ROX Tigers на турнире IEM Gyeonggi по League of Legends.Сергей Карякин: Если шахматы созидают, то киберспорт ничего не созидаетСергей Карякин: Если шахматы созидают, то киберспорт ничего не созидаетРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о своем отношении к киберспортуEA Sports и NFL анонсировали серию турниров по Madden NFLКомпании EA Sports и NFL Media запустят серию турниров EA SPORTS Madden NFL America.Дмитрий «Korb3n» Белов: «Natus Vincere уже начали тестировать игроков и там всё вполне неплохо»Менеджер Team Empire Дмитрий «Korb3n» Белов в своей группе в «ВКонтакте» написал, что команда Natus Vincere уже начала тестировать игроков.Ninjas in Pyjamas возглавила рейтинг лучших команд по CS:GOПортал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive.Марк Авербурх: Сейчас на бостонском Major-турнире происходит какой-то бредРуководитель Epic Esports Events Марк Авербурх прокомментировал ситуацию с питанием на The Boston Major 2016.Определились участники ESEA Season 23 Global ChallengeОпределился состав участников финальной части турнира ESEA Season 23 Global Challenge по CS:GO.Game Show проведет рождественский благотворительный турнир по FIFA19 декабря в прямом эфире телеканала Game Show состоится благотворительный товарищеский оффлайн турнир по FIFA - Strawberry fields Cup 2016.В Южной Корее за читерство будут сажать в тюрьмуПравительство Южной Кореи внесло поправки в закон, согласно которым создание и распространение специальных программ, которые помогают получать преимущество в компьютерных играх, становится незаконным.Команда ruLegends заняла 4 место на международном турнире по CrossFireРоссийская команда ruLegends по CrossFire заняла 4 место на международном турнире CrossFireStars 2016 GrandFinals.Рю «Ryu» Сангок и Но «Arrow» Дон Хен перешли в Phoenix1Рю «Ryu» Сангок и Но «Arrow» Дон Хен присоединились к команде Phoenix1 по League of Legends, сообщает ESPN.Анонсированы группы турнира ECS Season 2 по CS:GOОрганизаторы турнира Esports Championship Series Season 2 по CS:GO анонсировали распределение команд по группам.Павел «9Pasha» Хвастунов: «Получили iG.Vitality — команду, которую нужно проходить»Игрок команды Virtus.pro Павел «9Pasha» Хвастунов поделился мнением о сетке плей-офф The Boston Major 2016.

Cпецпредложение