В «Спартаке» просмотрят лучшего бомбардира «Зенита»

Защитник пензенского «Зенита» Евгений Алферов получил предложение пройти просмотр в московском «Спартаке», сообщает «Пенза-Взгляд».

По информации издания, в «Зенит» пришло письмо от генерального директора красно-белых Сергея Родионова, в котором сказано: «Футбольный клуб «Спартак» (Москва) просит разрешить пройти просмотр вашему игроку, Алферову Евгению Алексеевичу, в период с 12 января по шестое февраля 2017 года».

21-летний Алферов - воспитанник СДЮСШОР питерского «Зенита». В минувшем сезоне левый защитник забил за пензенский «Зенит» четыре гола. Он стал лучшим бомбардиром команды.

По словам пресс-атташе «Зенита» Николая Шумилина, пензенский клуб уже дал свое согласие на прохождение просмотра.



