Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Румыния- : -Россия
Футбол  Байер- : -Монако
Футбол  Реал- : -Боруссия
Футбол  Порту- : -Лестер Сити
Футбол  Тоттенхэм- : -ЦСКА
Футбол  Лион- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Берлускони и китайские инвесторы перенесли сделку о продаже «Милана» на март 2017 года

Источник:  ФК «Милан»Комментарии

Владелец «Милана» Сильвио Берлускони и группа китайских инвесторов договорились перенести сделку о продаже клуба. Это произойдет в следующем году.

Как сообщает AP, стороны опубликовали совместное заявление о переносе сделки на 3 марта 2017 года. Сообщается, что задержка была сделана по просьбе консорциума Sino-Europe. Они должны будут заплатить еще 100 миллионов евро – ранее они заплатили такую же сумму. До сделки обе стороны будут иметь полномочия в руководстве клубом.

Напомним, Сильвио Берлускони стал владельцем «Милана» в 1986 году. «Милан» - 18-кратный чемпион Италии и 7-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов. Прошлый сезон команда завершила на седьмой строчке турнирной таблицы серии А и не смогла пробиться в еврокубки.

Ранее сообщалось, что инвестиции китайцев в клуб составят 1,1 млрд евро — 450–500 миллионов за 80% акций клуба, 200 миллионов пойдут на погашение существующих долгов и еще 400 миллионов - на развитие клуба.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Интер» готов отпустить Кондигбиа в январе 2017 года, «Челси» и «Ливерпуль» поборются за игрокаПолузащитник миланского «Интера» Жофрей Кондигбиа близок к переезду в чемпионат Англии. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.«Манчестер Сити» готов продать ХартаРуководство «Манчестер Сити» готово расстаться с голкипером Джо Хартом, который в нынешнем сезоне выступает за «Торино» на правах аренды.Витсель покинет «Зенит» зимойФутбольный агент Марко Трабукки сообщил. что зимой полузащитник «Зенита» Аксель Витсель покинет питерский клуб.«Удинезе» вырвал победу у «Болоньи»Футболисты «Удинезе» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии переиграли «Болонью».Серия А. 15-й тур. «Кьево» и «Дженоа» сыграли вничью, «Удинезе» дожал «Болонью» и другие матчиВсе матчи 15-го тура чемпионата Италии на нашем портале.«Кьево» и «Дженоа» сыграли вничьюФутболисты «Кьево» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Дженоа».Страшное ДТП в ХМАО, три очка Радулова и сэйв Проворова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.100 млн евро – сумма отступных в новом контракте Белотти с «Торино»Нападающий «Торино» Андреа Белотти заключил новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт «быков».«Фиорентина» вырвала победу в матче с «Палермо»В матче 15-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» дома обыграл «Палермо» со счетом 2:1.Сенад Лулич: Два года назад Рюдигер продавал носки и пояса в «Штутгарте», а сейчас ведет себя как феноменЗащитник «Лацио» Сенад Лулич после римского дерби против «Ромы» (0:2) резко высказался в адрес своего визави Антонио Рюдигера. Он обвинил игрока «Ромы» в недостойном поведении.«Рома» обыграла «Лацио» в римском дербиМатч 15-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Ромой» завершился победой номинальных гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Ромы».«Милан» одержал волевую победу над «Кротоне»«Милан» дома обыграл «Кротоне» (2:1) в 15-м туре чемпионата Италии.«Арсенал» готов заплатить 20 миллионов фунтов на БаккуНападающий «Милана» Карлос Бакка является главной трансферной целью «Арсенала» этой зимой, сообщает The Sun.«Ювентус» в Турине обыграл «Аталанту»Футболисты «Ювентуса» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии переиграли «Аталанту».Тренеры «Ювентуса» будут заниматься с юными воспитанниками «Терека»Тренеры «Ювентуса» помогут грозненскому «Тереку» в подготовке молодых футболистов.Класико и остальные. Что смотреть на выходныхКласико и остальные. Что смотреть на выходных«Советский спорт» представляет главные матчи европейского уик-энда, который обещает быть как никогда жарким.«Наполи» дома разгромил «Интер»Футболисты «Наполи» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии уверенно переиграли миланский «Интер».«Наполи» – «Интер». ОнлайнТекстовая трансляция центрального матча 15-го тура чемпионата Италии на нашем портале.«Интер» не делал «Зениту» предложения по КришитоМиланский «Интер» не вел переговоров с «Зенитом» по поводу трансфера защитника Доменико Кришито, сообщает «Спорт день за днем».«Интер» намерен зимой приобрести КришитоКак сообщает Calciomercato.com, «Интер» хочет купить защитника «Зенита» Доменико Кришито в зимнее трансферное окно.

Милан
Миланкалендарьстатистика
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение