Берлускони и китайские инвесторы перенесли сделку о продаже «Милана» на март 2017 года
Владелец «Милана» Сильвио Берлускони и
группа китайских инвесторов договорились перенести сделку о продаже клуба. Это
произойдет в следующем году.
Как сообщает AP, стороны
опубликовали совместное заявление о переносе сделки на 3 марта 2017 года.
Сообщается, что задержка была сделана по просьбе консорциума Sino-Europe.
Они должны будут заплатить еще 100 миллионов евро – ранее они заплатили такую
же сумму. До сделки обе стороны будут иметь полномочия в руководстве клубом.
Напомним, Сильвио Берлускони стал
владельцем «Милана» в 1986 году. «Милан» -
18-кратный чемпион Италии и 7-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов.
Прошлый сезон команда завершила на седьмой строчке турнирной таблицы серии А и
не смогла пробиться в еврокубки.
Ранее сообщалось, что инвестиции китайцев в клуб
составят 1,1 млрд евро — 450–500 миллионов за 80% акций клуба, 200 миллионов
пойдут на погашение существующих долгов и еще 400 миллионов - на развитие
клуба.