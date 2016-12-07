Берлускони и китайские инвесторы перенесли сделку о продаже «Милана» на март 2017 года

Владелец «Милана» Сильвио Берлускони и группа китайских инвесторов договорились перенести сделку о продаже клуба. Это произойдет в следующем году.

Как сообщает AP, стороны опубликовали совместное заявление о переносе сделки на 3 марта 2017 года. Сообщается, что задержка была сделана по просьбе консорциума Sino-Europe. Они должны будут заплатить еще 100 миллионов евро – ранее они заплатили такую же сумму. До сделки обе стороны будут иметь полномочия в руководстве клубом.

Напомним, Сильвио Берлускони стал владельцем «Милана» в 1986 году. «Милан» - 18-кратный чемпион Италии и 7-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов. Прошлый сезон команда завершила на седьмой строчке турнирной таблицы серии А и не смогла пробиться в еврокубки.

Ранее сообщалось, что инвестиции китайцев в клуб составят 1,1 млрд евро — 450–500 миллионов за 80% акций клуба, 200 миллионов пойдут на погашение существующих долгов и еще 400 миллионов - на развитие клуба.