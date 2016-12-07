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Около сотни болельщиков встретили «Ростов» в аэропорту

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Болельщики встретили «Ростов» по возвращению  из Эйндховена, где «Ростов»  играл с ПСВ в рамках группового этапа Лиги чемпионов (0:0).

Возле аэропорта собралось около сотни фанатов, которые встретили желто-синим громогласным кличем «Мужики!»

 

 

Напомним, что «Ростов» занял в своей группе третье место и обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы.

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