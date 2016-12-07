Около сотни болельщиков встретили «Ростов» в аэропорту
Болельщики встретили «Ростов» по возвращению из Эйндховена, где «Ростов» играл с ПСВ в рамках группового этапа Лиги чемпионов (0:0).
Возле аэропорта собралось около сотни фанатов, которые встретили желто-синим громогласным кличем «Мужики!»
Спасибо за тёплый приём! Ребята играют для вас! pic.twitter.com/zsxWvox1sy— Football Club Rostov (@rostovfc) 7 декабря 2016 г.
Напомним, что «Ростов» занял в своей группе третье место и обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы.
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