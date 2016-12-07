Исинбаева избрана председателем наблюдательного совета РУСАДА

7 декабря 2016 года состоялось первое собрание членов РУСАДА в новом составе. Председателем была избрана знаменитая российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева.

«Я благодарю коллег за оказанное доверие. Мы все понимаем, что борьба с допингом сегодня является одним из важнейших вопросов в повестке дня мирового спорта. А насколько эффективно будет вестись эта борьба в России, зависит от того, когда РУСАДА вернет свое соответствие. Именно в этом мы видим свою основную задачу и приложим для этого максимум усилий», - цитирует Исинбаеву официальный сайт организации.

В Наблюдательный совет РУСАДА вошли десять человек: директор Правового департамента Министерства спорта РФ Вадим Байрамов, арбитр Спортивного арбитражного суда в г. Лозанна (Швейцария), спортивный юрист Виктор Березов, ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, член Международного олимпийского комитета, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, генеральный директор Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, президент Европейской конфедерации фехтования, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков; генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, пятикратный паралимпийский чемпион Андрей Строкин, Академик Российской академии наук, врач Владимир Чехонин, представитель WADA и руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.