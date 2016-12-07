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Полузащитник «Локомотива» Фернандеш попал в команду недели FIFA 17

Источник:  EA SportsКомментарии

Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.

В 12-ю команду недели попал полузащитник столичного «Локомотива» Мануэль Фернандеш, который в матче 16-го тура чемпионата России с «Томью» (6:1) забил гол и отдал три голевые передачи.

Лучшими в этой команде стали: Алексис Санчес («Арсенал»), Серхио Рамос («Реал»), Марко Ройс («Боруссия») и Диего Коста («Челси»).

Команда недели FIFA 17 #12
Команда недели FIFA 17 #12Источник: EA Sports

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