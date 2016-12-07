Каррера ведет переговоры с агентом Жиркова
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера
ведет переговоры с агентом защитника «Зенита»
Юрия Жиркова. Стороны обсуждают переход
футболиста в зимнее трансферное окно.
Как сообщает телеканал «360», Александр Самедов точно
перейдет из «Локомотива» в «Спартак». Компанию ему может составить и Жирков,
выступающий сейчас за «Зенит». Каррера ведет переговоры с агентом футболиста.
Кроме того, наставник «Спартака», встретился с агентом Марко Трабукки. Они обсудили
усиление команды зимой, а также подробности нового контракта Джано Ананидзе. Сообщается,
что этому игроку значительно повысили зарплату в октябре.
В текущем сезоне 33-летний Юрий Жирков провел
17 матчей за «Зенит» и забил один мяч при двух голевых передачах.
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