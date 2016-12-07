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Каррера ведет переговоры с агентом Жиркова

Источник:  Телеканал «360»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ведет переговоры с агентом защитника «Зенита» Юрия Жиркова. Стороны обсуждают переход футболиста в зимнее трансферное окно.

Как сообщает телеканал «360», Александр Самедов точно перейдет из «Локомотива» в «Спартак». Компанию ему может составить и Жирков, выступающий сейчас за «Зенит». Каррера ведет переговоры с агентом футболиста.

Кроме того, наставник «Спартака», встретился с агентом Марко Трабукки. Они обсудили усиление команды зимой, а также подробности нового контракта Джано Ананидзе. Сообщается, что этому игроку значительно повысили зарплату в октябре.

В текущем сезоне 33-летний Юрий Жирков провел 17 матчей за «Зенит» и забил один мяч при двух голевых передачах.

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