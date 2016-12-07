Футбольный клуб «Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации источника, руководство «Зенита» уже провело консультации на этот счет с агентом 30-летнего футболиста Андреа Д’Амико.

Итальянскому футболисту предложат контракт на 2,5 года с зарплатой в 2 млн евро в год.

Отметим, трансфер в зимнее окно осуществить будет крайне сложно из-за позиции «Спартака»: красно-белые выступают категорически против продажи защитника в стан главного соперника в борьбе за титул.