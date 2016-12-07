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Автор фильмов о допинге Хайо Зеппельт получит награду

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Автор скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт вошел в число претендентов на престижную международную премию «Профессия - журналист», которая будет вручена сегодня вечером в Таллинне.

Эксперты «Советского спорта» считают, что это будет выглядеть как демонстративный вызов. 

На месте событий работает обозреватель «Советского спорта», который будет держать нас в курсе всех деталей.
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