Автор фильмов о допинге Хайо Зеппельт получит награду

Автор скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт вошел в число претендентов на престижную международную премию «Профессия - журналист», которая будет вручена сегодня вечером в Таллинне.

Эксперты «Советского спорта» считают, что это будет выглядеть как демонстративный вызов.

На месте событий работает обозреватель «Советского спорта», который будет держать нас в курсе всех деталей.