Агент: Кононов и Хацкевич – это слухи, Суркис доверяет Реброву

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров останется в команде, считает футбольный агент Вадим Шаблий. Ранее сообщалось, что его может заменить Олег Кононов.

«По Кононову, по моему мнению, это всего лишь слухи. Могу сказать, что я не вел переговоров от имени Олега Георгиевича. Относительно Хацкевича, насколько я знаю, это тоже только слухи.

Уже много раз говорил и еще раз повторю, что президент «Динамо» (Игорь Суркис) полностью доверяет Сергею Реброву. Сергей Станиславович выиграл два чемпионата, повторил спустя многие годы выход из группы Лиги чемпионов», - цитирует Шаблия «Футбол 24».

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» и Олег Кононов не договорились о контракте.



