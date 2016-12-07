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Агент: Кононов и Хацкевич – это слухи, Суркис доверяет Реброву

Источник:  Футбол 24Комментарии

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров останется в команде, считает футбольный агент Вадим Шаблий. Ранее сообщалось, что его может заменить Олег Кононов.

«По Кононову, по моему мнению, это всего лишь слухи. Могу сказать, что я не вел переговоров от имени Олега Георгиевича. Относительно Хацкевича, насколько я знаю, это тоже только слухи.

Уже много раз говорил и еще раз повторю, что президент «Динамо» (Игорь Суркис) полностью доверяет Сергею Реброву. Сергей Станиславович выиграл два чемпионата, повторил спустя многие годы выход из группы Лиги чемпионов», - цитирует Шаблия «Футбол 24».

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» и Олег Кононов не договорились о контракте.


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