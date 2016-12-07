На Международном хоккейном форуме обсудят генеральную стратегию развития мирового хоккея

На Международном хоккейном форуме (WORLD HOCKEY FORUM/WHF), который пройдет в Москве 16-17 декабря 2016 года, главными вопросами для обсуждения ведущими экспертами станут: выбор приоритетных задач, поиск ресурсов и реализация последовательных шагов по достижению стратегических целей – эффективного управления, развития и продвижения хоккея по всему миру.

С докладом в рамках ключевой панельной дискуссии «Стратегия привлечения и удержания: опыт профессионального хоккея», которой откроется форум, выступит первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

В профессиональном диалоге на актуальную тему также примут участие:

Фил Эспозито , профессиональный руководитель в области хоккея, тренер, игрок, член Зала хоккейной славы, двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель приза Харт Трофи

Франц Райндл , член Совета ИИХФ, председатель комитета ИИХФ по проведению соревнований и координационного комитета, президент оргкомитета по проведению и организации Чемпионата мира по хоккею 2017, президент Хоккейного Союза Германии

Яри Курри , генеральный менеджер ХК «Йокерит» (Финляндия), пятикратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы

Питер Люти, начальник Управления стратегического развития EHC Kloten Sport AG, почетный член Федерации хоккея Швейцарии, член Комитета ИИХФ по проведению мероприятий с 2013 по 2016 гг.







