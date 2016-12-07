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На Международном хоккейном форуме обсудят генеральную стратегию развития мирового хоккея

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На Международном хоккейном форуме (WORLD HOCKEY FORUM/WHF), который пройдет в Москве 16-17 декабря 2016 года, главными вопросами для обсуждения ведущими экспертами станут: выбор приоритетных задач, поиск ресурсов и реализация последовательных шагов по достижению стратегических целей – эффективного управления, развития и продвижения хоккея по всему миру.

С докладом в рамках ключевой панельной дискуссии «Стратегия привлечения и удержания: опыт профессионального хоккея», которой откроется форум, выступит первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

В профессиональном диалоге на актуальную тему также примут участие:

  • Фил Эспозито, профессиональный руководитель в области хоккея, тренер, игрок, член Зала хоккейной славы, двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель приза Харт Трофи

  • Франц Райндл, член Совета ИИХФ, председатель комитета ИИХФ по проведению соревнований и координационного комитета, президент оргкомитета по проведению и организации Чемпионата мира по хоккею 2017, президент Хоккейного Союза Германии

  • Яри Курри, генеральный менеджер ХК «Йокерит» (Финляндия), пятикратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы

  • Питер Люти, начальник Управления стратегического развития EHC Kloten Sport AG, почетный член Федерации хоккея Швейцарии, член Комитета ИИХФ по проведению мероприятий с 2013 по 2016 гг.



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