«Автомобилист» уступил «Барысу»
«Автомобилист» дома проиграл «Барысу» (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Артем Гареев (дважды) и Алексей Симаков, у гостей - Иван Кучин, Роман Старченко, Кори Тривино и Константин Пушкарев.
Команда из Екатеринбурга занимает 11-е место в Восточной конференции, астанинцы идут десятыми.
11 декабря «Автомобилист» сыграет на выезде с «Югрой», «Барыс» также следующий матч проведет с клубом из Ханты-Мансийска, но двумя днями раньше.
Матч
Автомобилист - Барыс - 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)
Голы:
Кучин 6:10 (0:1). Старченко (Сен-Пьер, Рымарев), 11:49 (0:2). Гареев (Губин, Чайковски), 23:39 (1:2). Тривино (Худяков), 27:18 (1:3). Симаков (Василевский), 30:02 (2:3). Пушкарёв (Даллмэн), 35:56 (2:4). Гареев (Коукал, Чайковски), 42:48 (3:4).
Место и дата
07 декабря 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция