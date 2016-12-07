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Александр Медведев: Плохо, если игроки из НХЛ не сыграют на Олимпиаде, но так будет легче ее выиграть

Источник:  Р-СпортКомментарии

Первый президент КХЛ Александр Медведев поделился своим мнением о ситуации с участием игроков НХЛ в Олимпиаде. Напомним, что вопрос участия игроков из сильнейшей лиги мира в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане находится в стадии рассмотрения.

«МОК не хочет искать деньги на страховки игроков НХЛ, IIHF сама такую сумму не найдет. Конечно, это будет плохо, если игроки НХЛ не приедут, но с другой стороны – так будет легче выиграть турнир. А через 20 лет уже никто и не вспомнит, участвовали ли игроки НХЛ. Будут помнить только олимпийского чемпиона», - цитирует Медведева «Р-Спорт».

Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчане (Южная Корея) пройдет с 9 по 25 февраля.

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