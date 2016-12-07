Александр Медведев: Плохо, если игроки из НХЛ не сыграют на Олимпиаде, но так будет легче ее выиграть
Первый
президент КХЛ Александр Медведев поделился своим мнением о ситуации с участием
игроков НХЛ в Олимпиаде. Напомним, что вопрос участия игроков из сильнейшей лиги
мира в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане находится в стадии рассмотрения.
«МОК не
хочет искать деньги на страховки игроков НХЛ, IIHF сама такую сумму не найдет.
Конечно, это будет плохо, если игроки НХЛ не приедут, но с другой стороны – так
будет легче выиграть турнир. А через 20 лет уже никто и не вспомнит,
участвовали ли игроки НХЛ. Будут помнить только олимпийского чемпиона», -
цитирует Медведева «Р-Спорт».
Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчане (Южная Корея) пройдет с 9
по 25 февраля.
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