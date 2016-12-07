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ЦСКА сыграл вничью с «Тоттенхэмом» и вышел в плей-офф юношеской лиги УЕФА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче шестого тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА «Тоттенхэм» дома сыграл вничью с ЦСКА (0:0).

В течение матча ни одна из команд не отметилась на поле результативными действиями.

Стоит отметить, что защитник армейцев Тимур Пухов на 6-й минуте встречи не реализовал пенальти.

Московский клуб с 13-ю очками лидирует в группе Е,а «шпоры» расположились на четвертом месте, имея в активе четыре очка.

Напомним, основные составы команды сыграют сегодня, 7 декабря. Начало встречи в 22:45 по московскому времени. 

Юношеская лига УЕФА
Групповой этап
6-й тур

Матч

Тоттенхэм (мол) - ЦСКА (мол) - 0:0

Состав

ЦСКА (мол): Кырнац, Станисавлевич, Алибеков, Маклаков, Леонов (Анисимов, 46), Кучаев, Хосонов, Тикнизян (Аванесян, 64), Пухов (Неплюев, 46), Олейников, Жамалетдинов

Незабитые пенальти

Пухов (ЦСКА (мол)), 6

Место и дата

07 декабря 17:00, , Онлайн-трансляция

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