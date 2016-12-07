ЦСКА сыграл вничью с «Тоттенхэмом» и вышел в плей-офф юношеской лиги УЕФА
В матче шестого тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА «Тоттенхэм» дома сыграл вничью с ЦСКА (0:0).
В течение матча ни одна из команд не отметилась на поле результативными действиями.
Стоит отметить, что защитник армейцев Тимур Пухов на 6-й минуте встречи не реализовал пенальти.
Московский клуб с 13-ю очками лидирует в группе Е,а «шпоры» расположились на четвертом месте, имея в активе четыре очка.
Напомним, основные составы команды сыграют сегодня, 7 декабря. Начало встречи в 22:45 по московскому времени.
Юношеская лига УЕФА
Групповой этап
6-й тур
Матч
Тоттенхэм (мол) - ЦСКА (мол) - 0:0
Состав
ЦСКА (мол): Кырнац, Станисавлевич, Алибеков, Маклаков, Леонов (Анисимов, 46), Кучаев, Хосонов, Тикнизян (Аванесян, 64), Пухов (Неплюев, 46), Олейников, Жамалетдинов
Незабитые пенальти
Пухов (ЦСКА (мол)), 6
Место и дата
07 декабря 17:00, , Онлайн-трансляция