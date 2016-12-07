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Александр Медведев: Было бы неплохо иметь в Петербурге два клуба КХЛ

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о возможном участии в КХЛ двух клубов из Петербурга, а также о переходе Артема Зуба в армейский клуб.

- Было очень приятно, когда был переполненный дворец на матче ВХЛ в Санкт-Петербурге. В городе есть достаточная инфраструктура, есть где тренироваться и играть. В системе СКА четыре детско-юношеские спортивные школы, три молодежные команды, две команды ВХЛ. Все зависит от владельцев, а так, конечно, было бы неплохо городу иметь два клуба в КХЛ.

Переход Зуба в СКА? Это не ампутация, а обмен. «Амур» получил денежную компенсацию и хороших игроков, которые не на последних ролях в системе СКА, а Зубу надо еще прорасти, - приводит слова Медведева «Чемпионат.com».

9765 зрителей на хоккее в Петербурге без СКА – почему это и круто, и очень плохо

Напомним, на матч регулярного чемпионата ВХЛ между «СКА-Невой» и «Динамо СПб» пришло 9765 зрителей. Это почти на 3500 больше, чем официально вмещает «Юбилейный», где проходил матч.

Артем Зуб 1 декабря перешел в СКА из «Амура». Хабаровский клуб получил денежную компенсацию, а также из «СКА-Невы» были отправлены защитник Михаил Тихонов и нападающий Денис Орлович-Грудков. Зуб в регулярном чемпионате КХЛ-2016/17 провел за «Амур» 34 матча, набрал девять (2+7) очков и заработал коэффициент полезности «-2», а также сыграл один матч в составе СКА против «Адмирала».

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