УЕФА разведет «Шахтер» и российские клубы по разным парам в Лиге Европы

Донецкий «Шахтер» не сможет сыграть с российскими клубами в Лиге Европы. УЕФА продолжит разводить клубы из России и Украины.

«Отвечая на ваш запрос, сообщаем, что клубы из России и Украины не смогут оказаться в одной паре в Лиге Европы», - цитирует представителя УЕФА «СЭ».

«Шахтер» уже обеспечил себе место в 1/16 финала Лиги Европы и станет единственным украинским клубом, который сыграет в весенней стадии еврокубков. Киевское «Динамо» в Лиге чемпионов и «Заря» в Лиге Европы пробиться в плей-офф не сумели. От России в плей-офф сыграют «Зенит», «Краснодар», и «Ростов», сохраняет шансы на выход в ЛЕ и ЦСКА, для этого им сегодня нужно обыграть «Тоттенхэм».

Жеребьевка Лиги Европы состоится 12 декабря.