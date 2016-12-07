УЕФА разведет «Шахтер» и российские клубы по разным парам в Лиге Европы
Донецкий «Шахтер» не сможет сыграть с российскими клубами в
Лиге Европы. УЕФА продолжит разводить клубы из России и Украины.
«Отвечая на ваш запрос, сообщаем, что клубы из России и
Украины не смогут оказаться в одной паре в Лиге Европы», - цитирует
представителя УЕФА «СЭ».
«Шахтер» уже обеспечил себе место в 1/16 финала Лиги Европы и
станет единственным украинским клубом, который сыграет в весенней стадии
еврокубков. Киевское «Динамо» в Лиге чемпионов и «Заря» в Лиге Европы пробиться
в плей-офф не сумели. От России в плей-офф сыграют «Зенит», «Краснодар», и «Ростов»,
сохраняет шансы на выход в ЛЕ и ЦСКА, для этого им сегодня нужно обыграть «Тоттенхэм».
Жеребьевка Лиги Европы состоится 12 декабря.
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