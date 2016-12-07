Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Румыния11 : 9Россия
Футбол  Байер- : -Монако
Футбол  Реал- : -Боруссия
Футбол  Порту- : -Лестер Сити
Футбол  Тоттенхэм- : -ЦСКА
Футбол  Лион- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

УЕФА разведет «Шахтер» и российские клубы по разным парам в Лиге Европы

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Донецкий «Шахтер» не сможет сыграть с российскими клубами в Лиге Европы. УЕФА продолжит разводить клубы из России и Украины.

«Отвечая на ваш запрос, сообщаем, что клубы из России и Украины не смогут оказаться в одной паре в Лиге Европы», - цитирует представителя УЕФА «СЭ».

«Шахтер» уже обеспечил себе место в 1/16 финала Лиги Европы и станет единственным украинским клубом, который сыграет в весенней стадии еврокубков. Киевское «Динамо» в Лиге чемпионов и «Заря» в Лиге Европы пробиться в плей-офф не сумели. От России в плей-офф сыграют «Зенит», «Краснодар», и «Ростов», сохраняет шансы на выход в ЛЕ и ЦСКА, для этого им сегодня нужно обыграть «Тоттенхэм».

Жеребьевка Лиги Европы состоится 12 декабря.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тимофей Калачев: Не хотел видеть, что происходит в концовкеТимофей Калачев: Не хотел видеть, что происходит в концовкеЛидер «Ростова» Тимофей Калачев после матча с ПСВ (0:0) в Лиге чемпионов дал интервью корреспонденту «Советского спорта».Джон ван ден Бром: Не знаю, чего ожидать от «Зенита»Главный тренер АЗ Джон ван ден Бром поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита».Алексей Андронов: «Шахтер» не меняет пластинки. Новость о Кононове – чушь и бред, чтобы нервировать «Динамо»Спортивный комментатор, обозреватель телеканала «Дождь» Алексей Андронов высказал свое мнение по поводу новости о том, что киевское «Динамо» не смогло договориться о контракте с бывшим тренером «Краснодара» Олегом Кононовым. Он связал появление новости о возможном назначении Кононова главным тренером «Динамо» с деятельностью «Шахтера».За «Ростов» болели все, кто еще болеет. Колонка Василия УткинаЗа «Ростов» болели все, кто еще болеет. Колонка Василия УткинаГод, полный разочарований, завершился берущей за душу нотой – победой «Ростова».«Шахтер» не взял на матч Лиги Европы против «Браги» пятерых футболистов основного состава«Шахтер» вылетел на матч против португальской «Браги». Напомним, что командам предстоит сыграть в матче шестого тура группового турнира Лиги Европы.«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Спартака» Сальваторе БоккеттиФутбольный клуб «Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Спартака» Сальваторе Боккети, сообщает «Федеральное агентство новостей».Каррера ведет переговоры с агентом ЖирковаГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера ведет переговоры с агентом защитника «Зенита» Юрия Жиркова. Стороны обсуждают переход футболиста в зимнее трансферное окно.Около сотни болельщиков встретили «Ростов» в аэропортуБолельщики встретили «Ростов» по возвращению из Эйндховена, где «Ростов» играл с ПСВ в рамках группового этапа Лиги чемпионов (0:0).«Чемпионат мира поможет развиваться». Петербург подвел футбольные итоги года«Чемпионат мира поможет развиваться». Петербург подвел футбольные итоги годаФутбольный сезон в Петербурге принято закрывать с размахом: яркой церемонией награждения победителей и призеров городских соревнований.«Досматривал матч на коленях». Как в Ростове болели за команду в матче с ПСВ«Досматривал матч на коленях». Как в Ростове болели за команду в матче с ПСВБолельщик «Ростова» Иван Кобякин рассказал «Советскому спорту», как в городе смотрели матч Лиги чемпионов против ПСВ.«Зенит» оштрафован из-за фанатов, бросавших снежки в футболистов «Уфы»КДК принял решение оштрафовать «Зенит» на 20 тысяч рублей за поведение болельщиков, которые во время матча петербуржцев с «Уфой» (2:0) бросали снежки в игроков гостей.Защитник «Шахтера» Ракицкий может пропустить матч с «Брагой»Донецкий «Шахтер» сыграет против «Браги» в матче шестого тура группового турнира Лиги Европы. В этом матче, скорее всего, не сыграет защитник «горняков» Ярослав Ракицкий.«Ростов» в поле чудес. Микулик – о команде Бердыева«Ростов» в поле чудес. Микулик – о команде БердыеваОбозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – об успехе ростовской команды.Ты не поверишь! «Ростов» вернется в Лигу чемпионов. Мнение ЦыбаневаТы не поверишь! «Ростов» вернется в Лигу чемпионов. Мнение ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев анализирует шансы команды Курбана Бердыева в Лиге Европы.«Ростов» стал девятым российским клубом, пробившимся в весеннюю стадию еврокубковВчера в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» в гостях сыграл вничью с голландским ПСВ (0:0) и, заняв третье место в группе, вышел в 1/16 финала Лиги Европы.Игроки «Ростова» пробежали на 8 км больше игроков ПСВВчера в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» в гостях сыграл вничью с голландским ПСВ (0:0) и, заняв третье место в группе, вышел в 1/16 финала Лиги Европы.Герои! Борзыкин – о триумфальной еврокубковой кампании «Ростова»Герои! Борзыкин – о триумфальной еврокубковой кампании «Ростова»Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о том, какой ценой дался «Ростову» выход в еврокубковый плей-офф.«Зенит» отправился на матч с «АЗ Алкмар» без Кришито и Александра КержаковаКак сообщает официальный сайт «Зенита», на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «АЗ Алкмар» тренерский штаб питерской команды взял 19 футболистов.Сергей Балахнин: «Ростов» оправдано пожертвовал чемпионатом РоссииБывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился эмоциями от выступления футбольного клуба «Ростов» в Лиге чемпионов.«Это командный характер!» Ловчев – об игре «Ростова»«Это командный характер!» Ловчев – об игре «Ростова»Обозреватель «Советского спорта» присоединился к Курбану Бердыеву. «Ростов», по его мнению, действительно — мужики!

Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Шахтер
Шахтеркалендарьстатистика

Cпецпредложение