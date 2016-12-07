«Шахтер» не взял на матч Лиги Европы против «Браги» пятерых футболистов основного состава
«Шахтер»
вылетел на матч против португальской «Браги». Напомним, что командам предстоит
сыграть в матче шестого тура группового турнира Лиги Европы.
Состав
команды выглядит следующим образом:
Вратари: Каниболоцкий, Кудрик, Шевченко.
Защитники: Ордец, Кривцов, Бутко, Кучер,
Матвиенко, Кобин.
Полузащитники: Танковский, Тайсон, Фред, Марлос,
Малышев, Бернард, Дентиньо, Коваленко.
Нападающие: Борячук, Феррейра.
Вратарь Андрей Пятов, защитники Дарио Срна, Исмаили и Ярослав
Ракицкий, а также нападающий Эдуардо не полетели с командой пропустят матч. Кроме
того, полузащитник Тарас Степаненко пропустит матч из-за перебора желтых
карточек. Матч «Брага» - «Шахтер» состоится 8 декабря.
Начало в 19:00 по Москве.
Отметим, что 12 декабря «Шахтер» в Киеве
сыграет против «Динамо» в чемпионате Украины.