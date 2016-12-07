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«Шахтер» не взял на матч Лиги Европы против «Браги» пятерых футболистов основного состава

Источник:  ФК «Шахтер»Комментарии

«Шахтер» вылетел на матч против португальской «Браги». Напомним, что командам предстоит сыграть в матче шестого тура группового турнира Лиги Европы.

Состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: Каниболоцкий, Кудрик, Шевченко.

Защитники: Ордец, Кривцов, Бутко, Кучер, Матвиенко, Кобин.

Полузащитники: Танковский, Тайсон, Фред, Марлос, Малышев, Бернард, Дентиньо, Коваленко.

Нападающие: Борячук, Феррейра.

Вратарь Андрей Пятов, защитники Дарио Срна, Исмаили и Ярослав Ракицкий, а также нападающий Эдуардо не полетели с командой пропустят матч. Кроме того, полузащитник Тарас Степаненко пропустит матч из-за перебора желтых карточек. Матч «Брага» - «Шахтер» состоится 8 декабря. Начало в 19:00 по Москве.

Отметим, что 12 декабря «Шахтер» в Киеве сыграет против «Динамо» в чемпионате Украины.

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