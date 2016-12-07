Арсен Венгер: Мы выполнили задачу, финишировав в группе первыми
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.
«Я даже не знаю, с кем мы можем встретиться, мне неизвестны результаты других матчей. В любом случае, соперник может попасться сильный. Но мы уже не будем испытывать такого давления, так как выполнили задачу, финишировав в группе первыми, и ответный матч плей-офф проведем на своем поле, этого мы и хотели. Так что итоги жеребьевки не так важны, особенно в данный момент», - сказал Венгер.
Напомним, «канониры» после шести туров группового этапа Лиги чемпионов заняли первое место, имея в активе 14 очков.
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