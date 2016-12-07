Тренер «Зари» Вернидуб: Уверен, что Моуринью решит проблемы «МЮ»
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тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча с «Манчестер
Юнайтед». Напомним, что командам предстоит сыграть в шестом туре группового
турнира Лиги Европы.
- Нам посчастливилось в
этом году, мы попали в очень сильную группу, в которой есть такой большой клуб
как «Манчестер Юнайтед». Да, мы проиграли первую игру в Манчестере, но мы
выглядели неплохо. Думаю, мы оставили хорошее впечатление о своей команде, о
своей игровой дисциплине. Если завтра добудем позитивный результат, это
останется с нами на всю жизнь - как у ребят, так и у меня как тренера.
Те
игроки, которые выступают за «МЮ», все сильны. В этой команде нет слабых
игроков - начиная с вратарской позиции и заканчивая игроками линии атаки.
- Как вы думаете, «МЮ»
волнуется перед завтрашней игрой?
-
Сомневаюсь, что «МЮ» переживает, имея такой состав. Я могу назвать этот состав
наизусть! Не думаю, что они волнуются перед завтрашней игрой. Они уверены в
своих силах и приехали сюда за победой. Они заявляют, что ЛЕ - не их уровень,
но если они не выйдут из этой группы, это станет для них проблемой.
Как
они могут бояться, имея такого тренера как Моуринью? Он выиграл Лигу чемпионов,
множество национальных чемпионатов. Да, у них есть проблемы в чемпионате
Англии. Но я уверен, что он решит эти проблемы и «МЮ» вернется на свой уровень,
и будет играть в Лиге чемпионов. К слову, Моуринью является моим любимым
тренером, - цитирует Вернидуба Footboom.
Матч «Заря» - «Манчестер
Юнайтед» состоится в Одессе и начнется в 21:00 по Москве.