Тренер «Зари» Вернидуб: Уверен, что Моуринью решит проблемы «МЮ»

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед». Напомним, что командам предстоит сыграть в шестом туре группового турнира Лиги Европы.

- Нам посчастливилось в этом году, мы попали в очень сильную группу, в которой есть такой большой клуб как «Манчестер Юнайтед». Да, мы проиграли первую игру в Манчестере, но мы выглядели неплохо. Думаю, мы оставили хорошее впечатление о своей команде, о своей игровой дисциплине. Если завтра добудем позитивный результат, это останется с нами на всю жизнь - как у ребят, так и у меня как тренера.

Те игроки, которые выступают за «МЮ», все сильны. В этой команде нет слабых игроков - начиная с вратарской позиции и заканчивая игроками линии атаки.

- Как вы думаете, «МЮ» волнуется перед завтрашней игрой?

- Сомневаюсь, что «МЮ» переживает, имея такой состав. Я могу назвать этот состав наизусть! Не думаю, что они волнуются перед завтрашней игрой. Они уверены в своих силах и приехали сюда за победой. Они заявляют, что ЛЕ - не их уровень, но если они не выйдут из этой группы, это станет для них проблемой.

Как они могут бояться, имея такого тренера как Моуринью? Он выиграл Лигу чемпионов, множество национальных чемпионатов. Да, у них есть проблемы в чемпионате Англии. Но я уверен, что он решит эти проблемы и «МЮ» вернется на свой уровень, и будет играть в Лиге чемпионов. К слову, Моуринью является моим любимым тренером, - цитирует Вернидуба Footboom.

Матч «Заря» - «Манчестер Юнайтед» состоится в Одессе и начнется в 21:00 по Москве.



