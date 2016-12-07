Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Румыния11 : 9Россия
Футбол  Байер- : -Монако
Футбол  Реал- : -Боруссия
Футбол  Порту- : -Лестер Сити
Футбол  Тоттенхэм- : -ЦСКА
Футбол  Лион- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тренер «Зари» Вернидуб: Уверен, что Моуринью решит проблемы «МЮ»

Комментарии

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед». Напомним, что командам предстоит сыграть в шестом туре группового турнира Лиги Европы.

- Нам посчастливилось в этом году, мы попали в очень сильную группу, в которой есть такой большой клуб как «Манчестер Юнайтед». Да, мы проиграли первую игру в Манчестере, но мы выглядели неплохо. Думаю, мы оставили хорошее впечатление о своей команде, о своей игровой дисциплине. Если завтра добудем позитивный результат, это останется с нами на всю жизнь - как у ребят, так и у меня как тренера.

Те игроки, которые выступают за «МЮ», все сильны. В этой команде нет слабых игроков - начиная с вратарской позиции и заканчивая игроками линии атаки.

- Как вы думаете, «МЮ» волнуется перед завтрашней игрой?

- Сомневаюсь, что «МЮ» переживает, имея такой состав. Я могу назвать этот состав наизусть! Не думаю, что они волнуются перед завтрашней игрой. Они уверены в своих силах и приехали сюда за победой. Они заявляют, что ЛЕ - не их уровень, но если они не выйдут из этой группы, это станет для них проблемой.

Как они могут бояться, имея такого тренера как Моуринью? Он выиграл Лигу чемпионов, множество национальных чемпионатов. Да, у них есть проблемы в чемпионате Англии. Но я уверен, что он решит эти проблемы и «МЮ» вернется на свой уровень, и будет играть в Лиге чемпионов. К слову, Моуринью является моим любимым тренером, - цитирует Вернидуба Footboom.

Матч «Заря» - «Манчестер Юнайтед» состоится в Одессе и начнется в 21:00 по Москве.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жозе Моуринью: Игра с «Зарей» будет тяжелойГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги Европы с луганской «Зарей».«Эвертон» начал с «МЮ» переговоры о переходе Депая и Шнайдерлина«Эвертон» начал с «Манчестер Юнайтед» переговоры о трансфере двух игроков манкунианцев — нападающего Мемфиса Депая и полузащитника Моргана Шнайдердина, сообщает ESPN FC.Джон ван ден Бром: Не знаю, чего ожидать от «Зенита»Главный тренер АЗ Джон ван ден Бром поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита».«Шахтер» не взял на матч Лиги Европы против «Браги» пятерых футболистов основного состава«Шахтер» вылетел на матч против португальской «Браги». Напомним, что командам предстоит сыграть в матче шестого тура группового турнира Лиги Европы.УЕФА разведет «Шахтер» и российские клубы по разным парам в Лиге ЕвропыДонецкий «Шахтер» не сможет сыграть с российскими клубами в Лиге Европы. УЕФА продолжит разводить клубы из России и Украины.Защитник «Шахтера» Ракицкий может пропустить матч с «Брагой»Донецкий «Шахтер» сыграет против «Браги» в матче шестого тура группового турнира Лиги Европы. В этом матче, скорее всего, не сыграет защитник «горняков» Ярослав Ракицкий.«Ростов» в поле чудес. Микулик – о команде Бердыева«Ростов» в поле чудес. Микулик – о команде БердыеваОбозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – об успехе ростовской команды.Ты не поверишь! «Ростов» вернется в Лигу чемпионов. Мнение ЦыбаневаТы не поверишь! «Ростов» вернется в Лигу чемпионов. Мнение ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев анализирует шансы команды Курбана Бердыева в Лиге Европы.Моуринью не взял на матч с «Зарей» Швайнштайгера и ДепаяТренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью взял на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Зарей» 19 футболистов.Герои! Борзыкин – о триумфальной еврокубковой кампании «Ростова»Герои! Борзыкин – о триумфальной еврокубковой кампании «Ростова»Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о том, какой ценой дался «Ростову» выход в еврокубковый плей-офф.Александр Бубнов: С какой стати «Тоттенхэм» должен проигрывать ЦСКА на домашней арене?Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящей встречи московского ЦСКА с «Тоттенхэмом», который состоится сегодня в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.«Зенит» отправился на матч с «АЗ Алкмар» без Кришито и Александра КержаковаКак сообщает официальный сайт «Зенита», на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «АЗ Алкмар» тренерский штаб питерской команды взял 19 футболистов.«Это командный характер!» Ловчев – об игре «Ростова»«Это командный характер!» Ловчев – об игре «Ростова»Обозреватель «Советского спорта» присоединился к Курбану Бердыеву. «Ростов», по его мнению, действительно — мужики!Виталий Мутко: «Ростов» заслужил выход в Лигу ЕвропыПрезидент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от выступления «Ростова» в Лиге чемпионов.«Вест Хэм» рассчитывает в январе 2017 года усилиться игроками «Челси» и «Манчестер Юнайтед»Тренерский штаб «Вест Хэма» во главе со Славеном Биличем планирует укрепить состав команды в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает издание Evening Standard.Георгий Черданцев: «Ростов»? Когда есть характер, тогда и случается успех через не могуКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал выход «Ростова» в Лигу Европы.Баба и воз. Почему ЦСКА не нужна Лига ЕвропыБаба и воз. Почему ЦСКА не нужна Лига Европы«Советский спорт» объясняет, почему неудача в матче с «Тоттенхэмом» и непопадание в Лигу Европы не станут для ЦСКА трагедией.Валерий Рейнгольд: ЦСКА в Лигу Европы не попадетБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что ЦСКА не будет весной играть в Лиге Европы.Кристиан Нобоа: В условиях плотного графика игр у нас почти не осталось силПолузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от матча с ПСВ (0:0) в Лиге чемпионов.Зут признан лучшим игроком матча ПСВ – «Ростов»Голкипер голландского ПСВ Йерун Зут признан лучшим игроком матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ростовом» (0:0).

Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Заря
Зарякалендарьстатистика
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение