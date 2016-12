Российская команда Virtus.pro обыграла китайский коллектив iG Vitality и вышла в четвертьфинал The Boston Major 2016.

Virtus.pro победила iG Vitality в плей-офф The Boston Major 2016

Virtus.pro победила iG Vitality в плей-офф The Boston Major 2016 Российская команда Virtus.pro обыграла китайский коллектив iG Vitality и вышла в четвертьфинал The Boston Major 2016.