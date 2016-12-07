МОК продлил санкции в отношении России до вынесения решения по докладу Макларена

Международный олимпийский комитет (МОК) продлил временные санкции в отношении России по поводу обвинений в массовом употреблении допинга. Окончательное решение по этому поводу будет принято позднее.

Как сообщает официальный сайт организации, эти меры будут продлены до особого объявления. Результат будет зависеть от второй части доклада Ричарда Макларена – главы независимой комиссии WADA.

В МОК сообщают, что рассчитывают на плодотворное сотрудничество с Маклареном и хотят прояснить, в частности, вопрос махинаций с допингом во время зимней Олимпиады-2016 в Сочи.

Кроме того, МОК создал по этому вопросу следственную и специальную комиссию, которые изучат данные доклада Макларена. После этого будет принято решение о возможных санкциях как против отдельных лиц, так и против спортивных федераций, если будет доказана их вина.

Первый доклад Макларена о допинге в российском спорте привел к отстранению паралимпийцев РФ от участия в Играх-2016. Санкции также были применены к ряду представителей нашей страны в отдельных олимпийских дисциплинах. ВФЛА по-прежнему не восстановлена в правах, и российские легкоатлеты не имеют права участвовать в международных соревнованиях. Ранее стало известно, что вторая часть доклада Макларена будет опубликована 9 декабря.

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко назвал вторую часть доклада «попыткой атаки на российский спорт».