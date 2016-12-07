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Мирча Луческу: Против АЗ будет играть лучший состав «Зенита»

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ.

- Будете ли вы применять ротацию в этой игре?
- В первую очередь, это матч Лиги Европы. У нас есть большая ответственность перед самими собой, перед конкурентами, которые играют с нами в этой группе, перед еврокубками. Мы хотим хорошо показать себя перед зрителями, они придут смотреть не только на свою команду, но и на «Зенит». Мы не будем делать экспериментов и не хочется, чтобы кто-то думал, что мы уже находимся в отпуске. Будет играть лучший состав, который можно выбрать на сегодняшний день. Есть некоторые игроки, которые отсутствуют, но те, кто выходят на поле, тоже представляют «Зенит», и, думаю, они тоже покажут себя с лучшей стороны.

- Матч с «Ростовом» оказался очень тяжелым, вы потратили очень много сил. В каком состоянии «Зенит» находится сейчас?
- Я думаю, достаточно дней было, чтобы мы восстановились физически после игры с «Ростовом». Ментально, наверное, меньше - остался неприятный осадок после этой игры. Я впервые видел такую реакцию своих игроков после матча чемпионата России. Это их профессия, они зависимы от результата и от места в таблице. Продление контракта, даже будем так говорить, зависит от результата, их имидж зависит от результата, если они чувствуют, что сыграли хорошо. К сожалению, результат был не тот, на который они надеялись, потому ментально очень сложно. Надеюсь, вы догадываетесь о чем я говорю, если сравнить нашу игру против «Ростова» с матчем другой лидирующей команды, который прошел на следующий день.

- Кого из молодых игроков можно завтра увидеть на поле? Гасилина?
- Пока он немного сделал для того, чтобы сыграть завтра. Он был на сборах, я оценил его качества, пока он еще не на уровне матчей еврокубков. Ему еще нужно расти. На зимних сборах будет очень много матчей, у него будет много возможностей показать себя. Не зависит от возраста то, будет футболист играть или нет, — это зависит от мастерства. Но я обещаю, что если матч будет протекать так, как должен, то он появится на поле.

- Александр Кержаков пропускает вторую игру подряд. Что с ним?
- На предыгровой тренировке перед «Ростовом» он почувствовал недомогание, неприятные ощущения. Он не до конца пришел в себя, поэтому сюда не приехал, - приводит слова Луческу .

Напомним, матч шестого тура Лиги Европы АЗ – «Зенит» состоится 8 декабря в 20:55. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

После пяти туров «Зенит» располагается на первом месте в группе D с 15 очками, обеспечив себе выход из группы. АЗ находится на втором месте пятью очками. 

Матч

Алкмар - Зенит

Место и дата

08 декабря 21:00, АФАС, Онлайн-трансляция

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