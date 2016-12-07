Вадим Скрипченко: У нас никто не рассматривал даже ничейного результата со «Спартаком»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко рассказал о настрое команды перед крупной домашней победой над «Спартаком» (4:0) в 16-м туре РФПЛ.

- У нас был запредельный настрой на победу. Это чувствовалось. В коллективе никто не рассматривал даже ничейного результата. Что прозвучит, конечно, для многих удивительно. Но это был всего один матч. Все цели еще впереди, нам мало одной победы, пусть и такой громкой. Самое главное, что эта победа вселила уверенность в наших болельщиков. Люди поверили в команду. Самара пережила сильные эмоции и пережила их заслуженно, - сказал специалист.

«Крылья», еще недавно замыкавшие турнирную таблицу, ушли на зимний перерыв на 12-м месте.



