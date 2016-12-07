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Алексей Андронов: «Шахтер» не меняет пластинки. Новость о Кононове – чушь и бред, чтобы нервировать «Динамо»

Источник:  FacebookКомментарии

Спортивный комментатор, обозреватель телеканала «Дождь» Алексей Андронов высказал свое мнение по поводу новости о том, что киевское «Динамо» не смогло договориться о контракте с бывшим тренером «Краснодара» Олегом Кононовым. Он связал появление новости о возможном назначении Кононова главным тренером «Динамо» с деятельностью «Шахтера».

«Шахтер не меняет пластинки. И хоть Луческу уже давно в Петербурге - принцип запускания вентилятора перед украинским Классико - вечен. Серия 125-я. Это чушь и бред, и выброшено специально, чтоб нервировать соперника», - написал Андронов на своей странице в Facebook.

Отметим, что 12 декабря «Шахтер» в Киеве сыграет против «Динамо» в чемпионате Украины. Ранее сообщалось, что «Динамо» вело переговоры с Кононовым, но не достигло соглашения.

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