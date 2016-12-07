Дженсон Баттон стал доктором технических наук (видео)
Автогонщик Дженсон Баттон получил ученную степень доктора технических наук, сообщает Motorsport.com
«Университет Бата присудил 36-летнему британцу почетную степень потому, что Дженсон является джентльменом и на трассе, в в обычной жизни, его любят и им восхищаются в гоночном мире, кроме того, он – идеальная ролевая модель для любого начинающего спортсмена», - говорится на официальном сайте учебного заведения.
The moment @F1 legend @JensonButton received his honorary degree #BathGrads pic.twitter.com/gmQaBFXJOv— University of Bath (@UniofBath) 7 декабря 2016 г.
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