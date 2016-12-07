Александр Анюков: Чемпионат мира должен помочь разрушить негативные стереотипы о России

Бывший защитник сборной России Александр Анюков поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018 года. Он считает, что Россия сможет провести турнир на высоком уровне.

Анюков стал послом Самары – одного из городов, где пройдут матчи чемпионата мира 2018 года. Он рассказал, как город готовится к турниру

«С каждым визитом вижу все больше перемен. Идет большая стройка, но через год-полтора, уверен, будет очень красиво. Самара поднимется как город. Безусловно, очень хорошо, что нам выпало право принимать матчи чемпионата мира – это большой стимул», - цитирует Анюкова официальный сайт ФИФА..

Также футболист рассказал, чего ждет от турнира в целом

«Что касается гостей ЧМ, хотелось бы, чтобы их приехало как можно больше. Пусть посмотрят не только футбол, но и нашу страну. Олимпиада в Сочи, думаю, понравилась всем. Чемпионат мира должен помочь разрушить негативные стереотипы о России, о наших людях – у кого такие есть. Уверен, мы справимся с организацией турнира и все пройдет отлично», - добавил футболист.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 по 15 июня. Матчи турнира примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний, Новгород, Самара Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что проведение матчей чемпионата мира в Чечне невозможно.