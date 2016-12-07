Александр Анюков: Чемпионат мира должен помочь разрушить негативные стереотипы о России
Бывший защитник сборной России Александр Анюков поделился
ожиданиями от чемпионата мира-2018 года. Он считает, что Россия сможет провести
турнир на высоком уровне.
Анюков стал послом Самары – одного из городов, где пройдут матчи
чемпионата мира 2018 года. Он рассказал, как город готовится к турниру
«С каждым визитом вижу все больше перемен. Идет большая стройка,
но через год-полтора, уверен, будет очень красиво. Самара поднимется как город.
Безусловно, очень хорошо, что нам выпало право принимать матчи чемпионата мира
– это большой стимул», - цитирует Анюкова официальный сайт ФИФА..
Также футболист рассказал, чего ждет от турнира в целом
«Что касается гостей ЧМ, хотелось бы, чтобы их приехало как
можно больше. Пусть посмотрят не только футбол, но и нашу страну. Олимпиада в
Сочи, думаю, понравилась всем. Чемпионат мира должен помочь разрушить
негативные стереотипы о России, о наших людях – у кого такие есть. Уверен, мы
справимся с организацией турнира и все пройдет отлично», - добавил футболист.
Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 по 15 июня. Матчи
турнира примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград,
Казань, Нижний, Новгород, Самара Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и
Екатеринбург. Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что проведение
матчей чемпионата мира в Чечне невозможно.