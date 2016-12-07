Джон ван ден Бром: Не знаю, чего ожидать от «Зенита»

Главный тренер АЗ Джон ван ден Бром поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита».

- Не знаю, чего ожидать от «Зенита», но знаю по своему опыту, что игроки, выходя на поле, всегда хотят победить. Их цель - набрать 18 очков в шести матчах, а после нашей встречи у них начнется отпуск.

В первую очередь, мы должны ориентироваться на свою игру. Думаю, мы в отличной форме, наши футболисты создают много моментов, - приводит слова ван ден Брома официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч шестого тура Лиги Европы АЗ – «Зенит» состоится 8 декабря в 20:55. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

После пяти туров «Зенит» располагается на первом месте в группе D с 15 очками, обеспечив себе выход из группы. АЗ находится на втором месте пятью очками.