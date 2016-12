Кирилл «Likkrit» Малофеев: «Есть шанс, что буквально за год Лига Легенд догонит Доту» Игрок команды Albus NoX Luna по League of Legends Кирилл «Likkrit» Малофеев в интервью CyberSport.ru рассказал о том, как начал играть в League of Legends, оценил шансы команды на Intel Extreme Masters и поделился мнением о будущем League of Legends.