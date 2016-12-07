«Эвертон» начал с «МЮ» переговоры о переходе Депая и Шнайдерлина

Клаудио Раньери: Владелец «Лестера» недоволен тем, как идут дела, но он всегда на позитиве

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери оценил нынешнее турнирное положение чемпионов Англии и рассказал об атмосфере в клубе.