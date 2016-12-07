«Эвертон» начал с «МЮ» переговоры о переходе Депая и Шнайдерлина
«Эвертон» начал с «Манчестер Юнайтед» переговоры о трансфере нападающего Мемфиса Депая и полузащитника Моргана Шнайдердина, сообщает ESPN FC.
По данным издания, встреча представителей клубов прошла на прошлой неделе перед очным матчем команд (1:1) в 14-м туре чемпионата Англии.
С приходом Жозе Моуринью на пост главного тренера «МЮ» Депай и Шнайдерлин перестали попадать в основной состав. 22-летний голландский форвард в этом сезоне выходил на поле всего в четырех играх английской премьер-лиги и результативными действиями не отметился. В свою очередь, 27-летний француз принял участие в трех матчах, отыграв 11 минут.
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