Инфантино хочет провести ЧМ-2026 с участием 48 команд, поделенных на 16 групп

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает возможность серьезной реформы формата чемпионата мира. В частности, он предлагает увеличить количество участников до 48 команд.

Как сообщает AFP, Инфантино предлагает увеличить число участников чемпионата мира с турнира, который пройдет в 2026 году. Если его предложение будет одобрено, турнир пройдет с участием 48 команды, которые будут поделены на 16 групп (по три команды в каждой). С 9 по 10 января в Цюрихе пройдет совет ФИФА, на котором будет обсуждаться данное предложение.

Такой формат предусматривает выход двух команд из каждой группы, и оставшиеся 32 сборные будут бороться за титул уже по олимпийской системе. Напомним, сейчас в финальном турнире чемпионата мира участвуют 32 команды, которые разделены на восемь групп. Такой формат будет действовать и на чемпионате мира 2018 года в России.