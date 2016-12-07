Инфантино хочет провести ЧМ-2026 с участием 48 команд, поделенных на 16 групп
Президент
ФИФА Джанни Инфантино рассматривает возможность серьезной реформы формата
чемпионата мира. В частности, он предлагает увеличить количество участников до
48 команд.
Как
сообщает AFP, Инфантино предлагает
увеличить число участников чемпионата мира с турнира, который пройдет в 2026
году. Если его предложение будет одобрено, турнир пройдет с участием 48
команды, которые будут поделены на 16 групп (по три команды в каждой). С 9 по 10 января в Цюрихе
пройдет совет ФИФА, на котором будет обсуждаться данное предложение.
Такой формат предусматривает
выход двух команд из каждой группы, и оставшиеся 32 сборные будут бороться за
титул уже по олимпийской системе. Напомним, сейчас в финальном турнире
чемпионата мира участвуют 32 команды, которые разделены на восемь групп. Такой
формат будет действовать и на чемпионате мира 2018 года в России.