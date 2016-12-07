Эмерсон Фиттипальди: Алонсо по прежнему лучший гонщик на стартовой решетке
Двукратный чемпион мира знаменитый гонщик Эммерсон Фиттипальди заявил, что «Мерседесу» нужно подписать Фернандо Алонсо на смену завершившему карьеру Нико Росбергу.
«Я бы секунды не колебался и тут же позвонил Фернандо Алонсо. Он по прежнему лучший гонщик на стартовой решетке. Когда испанец был в «Феррари» ему два раза выпадала возможность взять титул, однако время было не на его стороне», - сказал Фиттипальди.
Напомним, Нико Росберг по итогам сезона 2016 года стал чемпионом впервые в карьере, после чего объявил о своем уходе из «Больших призов».
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