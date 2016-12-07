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Эмерсон Фиттипальди: Алонсо по прежнему лучший гонщик на стартовой решетке

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Двукратный чемпион мира знаменитый гонщик Эммерсон Фиттипальди заявил, что «Мерседесу» нужно подписать Фернандо Алонсо на смену завершившему карьеру Нико Росбергу.

«Я бы секунды не колебался и тут же позвонил Фернандо Алонсо. Он по прежнему лучший гонщик на стартовой решетке. Когда испанец был в «Феррари» ему два раза выпадала возможность взять титул, однако время было не на его стороне», - сказал Фиттипальди.

Напомним, Нико Росберг по итогам сезона 2016 года стал чемпионом впервые в карьере, после чего объявил о своем уходе из «Больших призов».

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