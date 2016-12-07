Жозе Моуринью: Игра с «Зарей» будет тяжелой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от выездного матча шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Зарей».

«Первая игра была сложной для нас и для «Зари». Завтра будет то же самое. Мы знаем, что если проиграем, можем вылететь. Игра будет тяжелой, у нас был только один день на отдых и один на подготовку. Мы желаем победить и пройти как можно дальше в Лиге Европы», - сказал португальский специалист журналистам.

Встреча пройдет в четверг в Одессе.

Английский клуб с 9 очками занимает второе место в группе А, на один балл отставая от «Фенербахче». «Заря» с двумя очками замыкает квартет.





