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Сотникова не выступит на чемпионате России и может пропустить весь сезон

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российская фигуристка Аделина Сотникова, выступающая в одиночном катании, не примет участия в чемпионате России. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России  (ФФККР) Александр Горшков.

«Аделина не выступит на чемпионате России. Пропустит ли она весь сезон? Похоже, что да», - цитирует Горшкова «Р-Спорт».

20-летняя Аделина Сотникова – чемпионка Олимпиады-2014 в Сочи, серебряный призер чемпионата Европы. Чемпионат России пройдет в Челябинске с 22 по 24 декабря.

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