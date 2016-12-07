Сотникова не выступит на чемпионате России и может пропустить весь сезон
Российская фигуристка
Аделина Сотникова, выступающая в одиночном катании, не примет участия в
чемпионате России. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на
коньках России (ФФККР) Александр
Горшков.
«Аделина не
выступит на чемпионате России. Пропустит ли она весь сезон? Похоже, что да», -
цитирует Горшкова «Р-Спорт».
20-летняя
Аделина Сотникова – чемпионка Олимпиады-2014 в Сочи, серебряный призер
чемпионата Европы. Чемпионат России пройдет в Челябинске с 22 по 24 декабря.
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