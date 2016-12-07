Сотникова не выступит на чемпионате России и может пропустить весь сезон

Российская фигуристка Аделина Сотникова, выступающая в одиночном катании, не примет участия в чемпионате России. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

«Аделина не выступит на чемпионате России. Пропустит ли она весь сезон? Похоже, что да», - цитирует Горшкова «Р-Спорт».

20-летняя Аделина Сотникова – чемпионка Олимпиады-2014 в Сочи, серебряный призер чемпионата Европы. Чемпионат России пройдет в Челябинске с 22 по 24 декабря.