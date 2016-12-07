Александр Кравцов: Из-за продления санкций МОК мы можем лишиться этапа Кубка мира по шорт-треку в Сочи
Президент
Союза конькобежцев России (СКР) рассказал о последствиях продления санкций МОК
в отношении России. Он отметил, что этап Кубка мира по шорт-треку в Сочи может
оказаться под вопросом.
«У нас не было
никаких тревожных уведомлений по поводу финала Кубка мира этого года, к
которому готовится Челябинск, и не думаю, что что-то изменится с турниром,
который уже был отдан нам. Но как я предполагаю, мы можем недополучить
проведение этапа Кубка мира по шорт-треку в Сочи, но там и ситуация другая, мы
его не получили, только претендуем в числе других двух стран. И, наверное, в
этой ситуации, мы можем лишиться возможности на его проведение», -
цитирует Кравцова «Р-Спорт».
Отметим, что в
марте 2017 года в Челябинске запланирован этап Кубка мира по конькобежному
спорту. Россия также претендует на этап Кубка мира по шорт-треку в Сочи в
сезоне 2017/2018.
Ранее стало
известно, что МОК продлил санкции в отношении России. Подробнее об этом вы
можете прочитать здесь.