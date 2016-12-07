Александр Кравцов: Из-за продления санкций МОК мы можем лишиться этапа Кубка мира по шорт-треку в Сочи

Президент Союза конькобежцев России (СКР) рассказал о последствиях продления санкций МОК в отношении России. Он отметил, что этап Кубка мира по шорт-треку в Сочи может оказаться под вопросом.

«У нас не было никаких тревожных уведомлений по поводу финала Кубка мира этого года, к которому готовится Челябинск, и не думаю, что что-то изменится с турниром, который уже был отдан нам. Но как я предполагаю, мы можем недополучить проведение этапа Кубка мира по шорт-треку в Сочи, но там и ситуация другая, мы его не получили, только претендуем в числе других двух стран. И, наверное, в этой ситуации, мы можем лишиться возможности на его проведение», - цитирует Кравцова «Р-Спорт».

Отметим, что в марте 2017 года в Челябинске запланирован этап Кубка мира по конькобежному спорту. Россия также претендует на этап Кубка мира по шорт-треку в Сочи в сезоне 2017/2018.

Ранее стало известно, что МОК продлил санкции в отношении России. Подробнее об этом вы можете прочитать здесь.