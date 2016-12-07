«Тоттенхэм» - ЦСКА. Стартовые составы команд
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».
ЦСКА:
Акинфеев, Щенников, Березуцкий. А,
Березуцкий. В, Набабкин, Головин, Натхо,
Дзагоев, Миланов, Тошич, Траоре.
Запасные: Чепчугов, Игнашевич, Страндберг, Чалов, Гордюшенко.
«Тоттенхэм»: Льорис, Уолкер, Дайер, Вертонген, Роуз, Уинкс, Ваньяма, Эриксен, Алли, Сон, Кейн.
Запасные: Ворм, Алдервейрелд, Виммер, Дембеле, Сиссоко, Н'Куду, Онома.
Напомним, матч начнется в 22:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.
Матч
Голы
Дзагоев 33 (0:1). Алли 39 (1:1). Кейн 45 (2:1). Акинфеев 78 (3:1 - автогол).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Вертонген, Уокер, Ваньяма (Алдервейрелд, 67), Алли, Эриксен, Дайер, Уинкс, Кейн, Сон Хын Мин (Нкуду, 60)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Набабкин, Березуцкий А., Дзагоев, Натхо, Миланов, Тошич (Гордюшенко, 70), Головин (Чалов, 46), Траоре
Предупреждения:
нет - Щенников, 30; Березуцкий В., 62
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция