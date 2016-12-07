Денис Тихомиров: Этап Кубка мира по сноуборду в Казани отменен, надеемся провести его в России, несмотря на санкции МОК
Президент
Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров рассказал об переносе этапа
Кубка мира по сноуборд-кроссу и параллельному гигантскому
слалому в 2017 году, который должен был
пройти в Казани. Также он выразил надежду, что санкции МОК не помешают провести
этап в другом регионе России.
«Этап в Казани
отменен. Международная федерация дала нам добро на его перенос. Сейчас мы
обсуждаем с двумя регионами возможность проведения соревнований у них. Ясность
наступит примерно через неделю. Очень надеемся сохранить этап. Для нас это важно»,
- цитирует Тихомирова «Р-Спорт».
Ранее стало
известно, что МОК продлил санкции в отношении России. Подробнее об этом вы
можете прочитать здесь.
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