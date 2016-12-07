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Денис Тихомиров: Этап Кубка мира по сноуборду в Казани отменен, надеемся провести его в России, несмотря на санкции МОК

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров рассказал об переносе этапа Кубка мира по сноуборд-кроссу и параллельному гигантскому слалому в 2017 году, который должен был пройти в Казани. Также он выразил надежду, что санкции МОК не помешают провести этап в другом регионе России.

«Этап в Казани отменен. Международная федерация дала нам добро на его перенос. Сейчас мы обсуждаем с двумя регионами возможность проведения соревнований у них. Ясность наступит примерно через неделю. Очень надеемся сохранить этап. Для нас это важно», - цитирует Тихомирова «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что МОК продлил санкции в отношении России. Подробнее об этом вы можете прочитать здесь.


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