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«Реал» - «Боруссия» (Д). Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы команд в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Модрич, Хамес Родригес, Роналду, Бензема, Лукас Васкес.

«Боруссия»: Вайденфеллер, Гинтер, Папастатопулос, Бартра, Пищек, Шмельцер, Вайгль, Кастро, Дембеле, Ройс, Обамеянг.

Матч начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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