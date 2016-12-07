«Реал» - «Боруссия» (Д). Стартовые составы
Стали известны
стартовые составы команд в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов
между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».
«Реал»: Навас,
Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Модрич, Хамес Родригес, Роналду,
Бензема, Лукас Васкес.
«Боруссия»: Вайденфеллер,
Гинтер, Папастатопулос, Бартра, Пищек, Шмельцер, Вайгль, Кастро, Дембеле, Ройс,
Обамеянг.
Матч начнется
в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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