«Локомотив-Кубань» разгромил «Хапоэль» в Кубке Европы
«Локомотив-Кубань» дома взял верх над иерусалимским «Хапоэлем» в 9-м туре группового раунда Кубка Европы.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 88:68 (20:13, 22:22, 24:17, 22:16).
У победителей самым результативным игроком стал форвард Кевин Джонс, набравший 22 очка.
Российский клуб в семи играх одержал три победы и занимает четвертое место в группе D, а «Хапоэль» в ней же расположился на второй строчке.
В следующем туре «Локомотив-Кубань» 14 декабря сыграет на выезде с «Валенсией», а «Хапоэль» в этот же день примет «Ратиофарм Ульм».
Кубок Европы
Групповой этап
9-й тур
Матч
Локомотив-Кубань - Хапоэль И - 88:68
Место и дата
07 декабря 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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