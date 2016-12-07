«Локомотив-Кубань» разгромил «Хапоэль» в Кубке Европы

«Локомотив-Кубань» дома взял верх над иерусалимским «Хапоэлем» в 9-м туре группового раунда Кубка Европы.

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 88:68 (20:13, 22:22, 24:17, 22:16).

У победителей самым результативным игроком стал форвард Кевин Джонс, набравший 22 очка.

Российский клуб в семи играх одержал три победы и занимает четвертое место в группе D, а «Хапоэль» в ней же расположился на второй строчке.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» 14 декабря сыграет на выезде с «Валенсией», а «Хапоэль» в этот же день примет «Ратиофарм Ульм».

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