Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Заря- : -Манчестер Юнайтед
Баскетбол  Милан- : -ЦСКА
Хоккей  ЦСКА- : -Витязь
Футбол  Алкмар- : -Зенит
Футбол  Ницца- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мирча Луческу: Давление, которое оказывали на нас журналисты и «Спартак», отразилось на «Зените»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от первой половины чемпионата России.

О составе 

- К сожалению, когда я приходил в команду, то не думал, что будет столько проблем. Ушли два ведущих футболиста, многие из тех, кто регулярно выходил на поле, как Шатов и Смольников, получили травмы и не всегда могли играть на своем уровне. Летние сборы мы начали с большой группой молодых игроков, затем присоединились сборники, которые за короткий период не вышли на уровень, который я ожидал от них, поэтому на старте чемпионата мы потеряли очень важные очки. Хорошо, что мы смогли приобрести двух футболистов, Мака и Жулиано, и хорошо, что они выступили на хорошем уровне, всегда были готовы и практически не получали травмы.

К сожалению, тот же Новосельцев, на приобретении которого я настаивал, получил травму и не мог играть. Надеюсь, и завтра, и в следующих матчах, которые будут на сборах, он подтвердит свой уровень и будет готов играть в составе.

О проблемах в чемпионате 

- Мы провели хорошую часть чемпионата, но все поменялось после ситуации с Кришито и Промесом. После этого все стало разворачиваться не в ту сторону, в которую должно было. Давление, которое оказывали на нас журналисты, и которое оказывал «Спартак», отразилось на нас. Вспомните удаление Михаила Кержакова в игре против «Анжи», после которого у нас начались проблемы в том матче. Для чемпионата, где даже аутсайдеры могут забирать очки у лидеров, пять очков - небольшой задел, и если мы хотим доказать, что мы - лучшая команда России, то должны обыгрывать на выезде и «Спартак», и ЦСКА.

О критике в адрес арбитров 

- Последнее время меня критикуют за то, что я касаюсь работы арбитров, хотя я всегда говорил, что российской Премьер-лиге не нужны иностранные судьи, потому что российские арбитры очень квалифицированы, умеют судить и хорошо разбираются в футболе. Я имею полное право защищать свою команду, потому что у меня за плечами большой опыт, и я прекрасно понимаю, что происходит. Я никого не обижаю, я оцениваю ту ситуацию, которая происходит сейчас в чемпионате России. Она не очень простая.

Если я говорю о судьях, то я аргументирую свою позицию. Десять из 17 наших матчей обслуживали московские судьи. Я не осуждаю никого, но факт остается фактом. Мы находимся почти в 1000 километрах от Москвы, в отличие от некоторых арбитров, что обслуживали наши матчи. Нетрудно увидеть, что они к москвичам они гораздо ближе, чем к нам, - приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» после осенней части чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков. От лидера чемпионата - московского «Спартака» - петербуржцы отстают на пять очков.

Матч «Зенит» - «Спартак», который прошел 2 октября, закончился победой петербуржцев со счетом 4:2. В этом матче Доменико Кришито нарушил правила на Квинси Промесе, однако арбитр матча фол не заметил.

Следующий матч Премьер-лиги команда Мирчи Луческу проведет 3 марта против ЦСКА в Москве. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Массимо Каррера: Мы бьемся, чтобы «Спартак» стал чемпиономМассимо Каррера: Мы бьемся, чтобы «Спартак» стал чемпиономГлавный тренер «Спартака» дал интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».Артем Пацев: Нужно обжаловать решение УЕФА по Еременко. В любом случае, Роман ничего не потеряетЮрист Артем Пацев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, считает необходимым обжаловать решение УЕФА. Напомним, что ранее Еременко был дисквалифицирован на два года.Александр Анюков: «Зенит» будет играть на победуЗащитник «Зенита» Александр Анюков поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ.«Сандерленд»: М’Вила не вернется к нам в январеПолузащитник «Рубина» Янн М’Вила не перейдет в «Сандерленд» в январе 2017 года, сообщает официальный сайт клуба. Ранее француз выступал за «черных котов».Мирча Луческу: Против АЗ будет играть лучший состав «Зенита»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ.Тимофей Калачев: Не хотел видеть, что происходит в концовкеТимофей Калачев: Не хотел видеть, что происходит в концовкеЛидер «Ростова» Тимофей Калачев после матча с ПСВ (0:0) в Лиге чемпионов дал интервью корреспонденту «Советского спорта».Джон ван ден Бром: Не знаю, чего ожидать от «Зенита»Главный тренер АЗ Джон ван ден Бром поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита».За «Ростов» болели все, кто еще болеет. Колонка Василия УткинаЗа «Ростов» болели все, кто еще болеет. Колонка Василия УткинаГод, полный разочарований, завершился берущей за душу нотой – победой «Ростова».«Весной будет рост посещаемости». Почему за наш футбол можно не беспокоиться«Весной будет рост посещаемости». Почему за наш футбол можно не беспокоитьсяПобывав на пресс-конференции РФПЛ, посвященной окончанию первой части сезона, корреспондент «Советского спорта» зарядился оптимизмом.Вадим Скрипченко: У нас никто не рассматривал даже ничейного результата со «Спартаком»Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко рассказал о настрое команды перед крупной домашней победой над «Спартаком» (4:0) в 16-м туре РФПЛ.УЕФА разведет «Шахтер» и российские клубы по разным парам в Лиге ЕвропыДонецкий «Шахтер» не сможет сыграть с российскими клубами в Лиге Европы. УЕФА продолжит разводить клубы из России и Украины.Фернандеш - лучший игрок «Локомотива» в ноябре и декабреБолельщики признали полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша лучшим игроком команды в ноябре и декабре.Гаджи Гаджиев: Бросил курить в восемь летГаджи Гаджиев: Бросил курить в восемь летОткровенное интервью «ССФ» дал дуайен российского тренерского цеха, который без малого два года передает свои знания.«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Спартака» Сальваторе БоккеттиФутбольный клуб «Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Спартака» Сальваторе Боккети, сообщает «Федеральное агентство новостей».Сергей Прядкин: Черчесов попросил закончить следующий сезон 12-13 маяГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов попросил завершить сезон 2017/2018 в РФПЛ 12-13 мая. Об этом сообщил президент лиги Сергей Прядкин.Каррера ведет переговоры с агентом ЖирковаГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера ведет переговоры с агентом защитника «Зенита» Юрия Жиркова. Стороны обсуждают переход футболиста в зимнее трансферное окно.Андрей Червиченко: Гончаренко - это некое отображение БердыеваБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о Викторе Гончаренко, который сменит Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА.Полузащитник «Локомотива» Фернандеш попал в команду недели FIFA 17Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.«Чемпионат мира поможет развиваться». Петербург подвел футбольные итоги года«Чемпионат мира поможет развиваться». Петербург подвел футбольные итоги годаФутбольный сезон в Петербурге принято закрывать с размахом: яркой церемонией награждения победителей и призеров городских соревнований.Александр Гришин: Мы два раза обыграли «Баварию», один раз - «Манчестер Юнайтед»Александр Гришин: Мы два раза обыграли «Баварию», один раз - «Манчестер Юнайтед»«ССФ» поговорил со старшим тренером молодежного состава ЦСКА Александром Гришиным.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение