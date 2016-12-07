Мирча Луческу: Давление, которое оказывали на нас журналисты и «Спартак», отразилось на «Зените»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от первой половины чемпионата России.



О составе

- К сожалению, когда я приходил в команду, то не думал, что будет столько проблем. Ушли два ведущих футболиста, многие из тех, кто регулярно выходил на поле, как Шатов и Смольников, получили травмы и не всегда могли играть на своем уровне. Летние сборы мы начали с большой группой молодых игроков, затем присоединились сборники, которые за короткий период не вышли на уровень, который я ожидал от них, поэтому на старте чемпионата мы потеряли очень важные очки. Хорошо, что мы смогли приобрести двух футболистов, Мака и Жулиано, и хорошо, что они выступили на хорошем уровне, всегда были готовы и практически не получали травмы.

К сожалению, тот же Новосельцев, на приобретении которого я настаивал, получил травму и не мог играть. Надеюсь, и завтра, и в следующих матчах, которые будут на сборах, он подтвердит свой уровень и будет готов играть в составе.

О проблемах в чемпионате

- Мы провели хорошую часть чемпионата, но все поменялось после ситуации с Кришито и Промесом. После этого все стало разворачиваться не в ту сторону, в которую должно было. Давление, которое оказывали на нас журналисты, и которое оказывал «Спартак», отразилось на нас. Вспомните удаление Михаила Кержакова в игре против «Анжи», после которого у нас начались проблемы в том матче. Для чемпионата, где даже аутсайдеры могут забирать очки у лидеров, пять очков - небольшой задел, и если мы хотим доказать, что мы - лучшая команда России, то должны обыгрывать на выезде и «Спартак», и ЦСКА.

О критике в адрес арбитров

- Последнее время меня критикуют за то, что я касаюсь работы арбитров, хотя я всегда говорил, что российской Премьер-лиге не нужны иностранные судьи, потому что российские арбитры очень квалифицированы, умеют судить и хорошо разбираются в футболе. Я имею полное право защищать свою команду, потому что у меня за плечами большой опыт, и я прекрасно понимаю, что происходит. Я никого не обижаю, я оцениваю ту ситуацию, которая происходит сейчас в чемпионате России. Она не очень простая.

Если я говорю о судьях, то я аргументирую свою позицию. Десять из 17 наших матчей обслуживали московские судьи. Я не осуждаю никого, но факт остается фактом. Мы находимся почти в 1000 километрах от Москвы, в отличие от некоторых арбитров, что обслуживали наши матчи. Нетрудно увидеть, что они к москвичам они гораздо ближе, чем к нам, - приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» после осенней части чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков. От лидера чемпионата - московского «Спартака» - петербуржцы отстают на пять очков.

Матч «Зенит» - «Спартак», который прошел 2 октября, закончился победой петербуржцев со счетом 4:2. В этом матче Доменико Кришито нарушил правила на Квинси Промесе, однако арбитр матча фол не заметил.

Следующий матч Премьер-лиги команда Мирчи Луческу проведет 3 марта против ЦСКА в Москве. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.