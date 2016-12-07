«Сандерленд»: М’Вила не вернется к нам в январе

Полузащитник «Рубина» Янн М’Вила не перейдет в «Сандерленд» в январе 2017 года, сообщает официальный сайт клуба. Ранее француз выступал за «черных котов».

«Я общался с представителями М’Вила, они сказали, что игрок больше не хочет переходить в «Сандерленд» в январе. У нас была договоренность по контракту на три с половиной года, но мы решили не использовать эту возможность. Мы хотим видеть в команде тех, кто полностью предан клубу. В связи с этим Янн не перейдет к нам в январе. Мы желаем ему удачи в будущем», - сказал исполнительный директор «Сандерленда» Мартин Бэйн.

В текущем сезоне 26-летний Янн М’Вила провел десять матчей за «Рубин», в его активе одна результативная передача. Контракт игрока с «Рубином» истекает в конце 2016 года. Ранее он выступал за «Сандерленд» на правах аренды. Он провел за команду 40 матчей и забил один мяч при пяти голевых передачах.