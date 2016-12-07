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Александр Анюков: «Зенит» будет играть на победу

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник «Зенита» Александр Анюков поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против АЗ.

- Насколько тяжело настраиваться на эту игру?
- Команда настроена на победу. С точки зрения распределения мест в группе этот матч для нас ничего не решает, но мы будем играть на победу.

- Вы более десяти лет в команде. Как себя в ней чувствуете? Вы и Ломбертс уже выигрывали европейские трофеи. Чего «Зенит» хочет добиться в нынешнем розыгрыше турнира?
- Я счастлив в «Зените», здесь и говорить ничего не надо. Что касается Лиги Европы, думаю, каждому футболисту хочется только побеждать.

- «Зенит» много раз играл с голландскими командами. Какие у вас остались воспоминания от встреч с ними?
- Голландские команды играют в атакующий футбол, в основном через фланги. «АЗ» - хорошая команда, мы смотрели их матчи, играли против них. Будем готовиться серьезно.

- Как бы вы оценили осеннюю часть сезона для «Зенита»?
- Вы сами знаете, что для «Зенита» все не так удачно сложилось в России, как в Европе. После этого матча будем готовиться ко второй части сезона, - приводит слова Анюкова официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч шестого тура Лиги Европы АЗ – «Зенит» состоится 8 декабря в 20:55. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

После пяти туров «Зенит» располагается на первом месте в группе D с 15 очками, обеспечив себе выход из группы. АЗ находится на втором месте пятью очками.

Матч

Алкмар - Зенит

Место и дата

08 декабря 21:00, АФАС, Онлайн-трансляция

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