Павел «9Pasha» Хвастунов: «iG Vitality оказалась сильнее, чем мы думали»

Игрок команды Virtus.pro Павел «9Pasha» Хвастунов в интервью CyberSport.ru поделился впечатлениями после матча против iG Vitality в 1/8 финала The Boston Major 2016.



«iG Vitality оказалась сильнее, чем мы думали. Удивительно, что она была лишь четвертой в группе. Команда была хорошо подготовлена. Они приехали на «мейджор», они показали свой максимум, они играли реально хорошо, ничего не боялись, спокойно передвигались по карте, мы же временами нервничали.

Удалось ли им законтрить наш пик? Нет, пики были равными. В первой игре у нас был явно лучше пик, во второй игре он был более-менее равным, там все больше зависело от наших действий, но у нас не все получалось из-за того, что мы немного нервничали. Из-за этого получилась напряженная игра. За счет чего удалось выиграть вторую карту? Ошибались они, ошибались мы, и так получилось, что в сумме всех этих ошибок мы смогли одержать победу».



Напомним, что Virtus.pro победила iG Vitality со счетом 2:0. В четвертьфинале команды сыграет с победителем пары Evil Geniuses vs. Wings Gaming.



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