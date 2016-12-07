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Артем Пацев: Нужно обжаловать решение УЕФА по Еременко. В любом случае, Роман ничего не потеряет

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Юрист Артем Пацев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, считает необходимым обжаловать решение УЕФА. Напомним, что ранее Еременко был дисквалифицирован на два года.

«Я полагаю, что надо обязательно обжаловать решение УЕФА в апелляционный орган. Согласно дисциплинарным правилам УЕФА, в случае подачи жалобы игроком апелляционный орган не вправе увеличивать наложенную санкцию.

Роман в любом случае ничего не потеряет, но, возможно, апелляционный орган более внимательно отнесется к представленной нами позиции Романа и подтверждающим ее документам. Но в любом случае, как я ранее и говорил, принимать решение, обжаловать ли решение УЕФА, будет сам Роман», — цитирует Пацева «Матч ТВ».

Ранее УЕФА отправил ЦСКА мотивировочную часть решения о двухлетней дисквалификации полузащитника Романа Еременко.

Напомним, 18 ноября УЕФА дисквалифицировал игрока армейцев на два года за употребление кокаина. Допинг-проба, в которой был обнаружен наркотик, была взята у Еременко 14 сентября после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2). 

В текущем сезоне Еременко провел за армейцев девять матчей в РФПЛ, забил три мяча и отдал две передачи. 

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